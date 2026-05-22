Universidad de San Buenaventura entrega 25 becas integrales en Diplomado en Formación y Creación de Proyectos Dancísticos

La Universidad de San Buenaventura ha concluido la fase de evaluación y entrevistas que determinó a los 25 beneficiarios del Diplomado en Formación y Creación de Proyectos Dancísticos. El proceso, liderado por la universidad, comenzó con una fase de entrevistas y evaluación de trayectorias artísticas y visitó las respuestas de los candidatos en base a criterios de mérito y transparencia. Después de completar las entrevistas y la evaluación, la Universidad de San Buenaventura y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) anunciaron el listado oficial de los 25 artistas y maestros empíricos seleccionados. La iniciativa busca dar un paso histórico hacia la profesionalización y fortalecimiento del sector dancístico local y brindar oportunidades a los que han sostenido las expresiones culturales y tradicionales de la ciudad durante años.

La Universidad de San Buenaventura finalizó la fase de evaluación y entrevistas que determinó a los 25 beneficiarios del Diplomado en Formación y Creación de Proyectos Dancísticos.

Luego de concluir la fase de entrevistas y evaluación de trayectorias artísticas por parte de la Universidad de San Buenaventura y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), se anunció el listado oficial de los 25 artistas y maestros empíricos. El proceso de selección estuvo a cargo de la Universidad, que llevó a cabo la fase de entrevistas y evaluación en base a criterios de mérito y transparencia.

La iniciativa busca responder a la necesidad de ampliar las oportunidades de formación superior para quienes han sostenido las expresiones culturales y tradicionales de la ciudad durante años





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Dos turistas desaparecidos en Buenaventura: se encontró el cuerpo de uno de los desaparecidosDos turistas fueron víctimas de un acto violento en el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bazán Bocana, que derivó en su fallecimiento. En un video publicado en redes sociales se observa cómo hombres armados se llevan a las víctimas, mientras que una de las personas que observa grita a las autoridades competentes para continuar avanzando de manera articulada en las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido y dar con los responsables. La delegación del Gobierno en los diálogos de paz urbana de Buenaventura señaló que el crimen ocurrió en una zona dominada por Los Shottas, una de las principales bandas criminales de esa ciudad portuaria, y que la persona asesinada es el turista. Conminamos a las autoridades de la República a dar con el paradero de estos delincuentes y tener mayor presencia en esta zona de influencia criminal Shotta. Jamás será posible construir paz sobre la muerte de personas inocentes. Esperamos que liberen de manera inmediata a su hijo, el joven. El Gobierno colombiano tiene mesas de diálogo socio-jurídico con bandas urbanas en Medellín, Barranquilla, Quibdó y Buenaventura, en donde operan los grupos criminales Los Shottas y Los Espartanos. Lo que el Gobierno colombiano busca con esto es reducir la violencia, lograr el sometimiento a la justicia de grupos armados y transformar las regiones, principalmente a través de la Paz Total, una de las banderas del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro.

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