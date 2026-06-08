Universidad de Santander lanza proyecto de investigación para analizar barreras y oportunidades de empleo para personas con discapacidad visual en Bucaramanga

La Universidad de Santander lanzó un proyecto de investigación que busca analizar las barreras y oportunidades de acceso al empleo para la población en el área metropolitana de Bucaramanga con discapacidad visual. La obtención de empleo sigue siendo uno de los mayores desafíos para las personas con discapacidad en Colombia, y este proyecto tiene como objetivo contribuir a la comprensión de esta problemática y generar conocimiento que impulse entornos más inclusivos.

La Universidad de Santander lanzó un proyecto de investigación que busca analizar las barreras y oportunidades de acceso al empleo para esta población en el área metropolitana de Bucaramanga.

La obtención de empleo sigue siendo uno de los mayores desafíos para las personas con discapacidad en Colombia, a pesar de los avances normativos y los esfuerzos institucionales por promover la inclusión. Miles de ciudadanos enfrentan barreras físicas, tecnológicas, comunicativas y, sobre todo, actitudinales que limitan su acceso a oportunidades laborales en igualdad de condiciones.

Esta realidad es aún más compleja para las personas con discapacidad visual, quienes con frecuencia encuentran obstáculos que dificultan su ingreso, permanencia y crecimiento en el mercado laboral. Con el propósito de contribuir a la comprensión de esta problemática y generar conocimiento que impulse entornos más inclusivos, la Universidad de Santander, UDES, realizó el lanzamiento oficial del proyecto de investigación ‘Voces que inspiran’.

Es una iniciativa orientada a analizar las condiciones de acceso al empleo de las personas con discapacidad visual en el área metropolitana de Bucaramanga. El proyecto forma parte de la Convocatoria Interna de Investigación + Creación 2025-2026 de la UDES y es liderado por la profesora María Isabel Pinzón Ochoa, del programa de Fisioterapia.

El equipo investigador también está conformado por el profesor Sergio Acosta, del programa de Antropología, y el profesor Pablo Caballero, del área de Diseño Gráfico, quienes aportan enfoques complementarios para el desarrollo de la investigación y su estrategia de divulgación. La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de la Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Igualdad y Equidad, así como con la participación de la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI) y la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), instituciones que se han vinculado desde sus respectivas áreas de experiencia.

Durante la jornada se desarrollaron espacios de asistencia técnica dirigidos tanto a la comunidad académica como a la comunidad externa. Estudiantes, docentes, personas con discapacidad visual y representantes del Ministerio participaron en actividades enfocadas en educación inclusiva, accesibilidad, diseño universal para el aprendizaje, garantía de derechos e inclusión laboral. De igual forma, se analizaron los factores que influyen en el acceso, la permanencia y la participación de las personas con discapacidad en escenarios educativos y laborales.

Estos espacios permitieron el intercambio de experiencias y la construcción conjunta de propuestas orientadas a fortalecer la inclusión. Uno de los puntos destacados del encuentro fue la socialización de las líneas estratégicas contempladas en la Hoja de Ruta para la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad, las cuales abordan temas relacionados con empleo público, empleo privado, emprendimiento y formación para el trabajo.

Durante las discusiones se identificaron diversas barreras que aún persisten y que continúan restringiendo las oportunidades laborales de esta población. La investigación toma como referencia los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, especialmente aquellos relacionados con el derecho al trabajo en igualdad de condiciones. Su foco principal estará en las experiencias y condiciones de las personas con discapacidad visual residentes en el área metropolitana de Bucaramanga.

Como resultado de esta articulación institucional, la UDES y el Ministerio de Igualdad y Equidad acordaron continuar desarrollando acciones conjuntas durante 2026. Entre las iniciativas previstas se encuentran nuevas asistencias técnicas, espacios de participación territorial y estrategias de divulgación destinadas a fortalecer el conocimiento sobre inclusión laboral y derechos de las personas con discapacidad





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