Universidad del Atlántico presenta Orquesta Sinfónica Pedro Biava en sus 85 años

La Universidad del Atlántico lanzó la Orquesta Sinfónica Pedro Biava como parte de la conmemoración de sus 85 años, con el respaldo del gobernador Eduardo Verano y el Ministerio de Educación, integrando a más de 100 estudiantes en un proyecto que rescata el legado musical del Caribe.

En el marco de la conmemoración de sus 85 años de fundación, la Universidad del Atlántico presentó oficialmente la Orquesta Sinfónica Pedro Biava , una agrupación que nace como resultado de un proceso investigativo liderado por el Grupo Arte Acción y las docentes Marisol Córdoba y Yamira Rodríguez Núñez.

El evento se realizó la noche del miércoles en el renovado auditorio de la Facultad de Bellas Artes, con la presencia del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien también preside el Consejo Superior de la institución. Durante la ceremonia, Verano destacó que esta orquesta no solo rinde homenaje al legado del maestro Pedro Biava, sino que representa un impulso significativo para el fortalecimiento de los procesos de formación artística en el departamento y la región Caribe.

La agrupación cuenta con la participación de más de 100 estudiantes de la universidad, ofreciéndoles un espacio permanente para la práctica instrumental, la dirección orquestal, la composición y la expresión escénica. Según Verano, este esfuerzo académico y creativo articula la excelencia académica con el desarrollo social, generando nuevas oportunidades de circulación artística y construcción de identidad regional.

El rector de la Uniatlántico, Rafael Castillo Pacheco, manifestó que la orquesta llena un vacío importante, ya que no existen agrupaciones similares en el territorio. La calificó como una apuesta artística relevante y la respuesta de una universidad resiliente que se levanta después de una crisis, presentando a la sociedad un proyecto de gran alcance que muestra todas sus potencialidades.

Pacheco explicó que la Orquesta Sinfónica funciona como un laboratorio para los estudiantes de música, similar a un hospital para los estudiantes de medicina, con un proyecto de investigación detrás que aplica también a procesos de extensión y formación musical para jóvenes y nuevas generaciones. El viceministro de Educación, Ricardo Moreno, también estuvo presente y expresó su felicidad por celebrar los 85 años de la Universidad del Atlántico, a la que describió como el baluarte más importante de la educación superior en la región Caribe y un patrimonio del departamento y del país.

Moreno anotó que, de la mano de la Gobernación, la universidad y la comunidad universitaria, han logrado mantener vivo el teatro de Bellas Artes y celebrarlo con el nacimiento de una filarmónica que recoge un legado importante de la historia musical del departamento y del Caribe. La Orquesta Sinfónica Pedro Biava es el resultado de un trabajo de investigación que recuperó y puso en valor la obra del reconocido músico, y se enmarca en los esfuerzos de la Universidad del Atlántico por modernizar su infraestructura académica con el respaldo del Gobierno nacional.

El gobernador Verano enfatizó que esta iniciativa contribuye a la preservación y promoción del patrimonio musical del Caribe, impulsando a las futuras generaciones de músicos que enriquecerán el crecimiento artístico del país. La universidad, que ha enfrentado desafíos en el pasado, demuestra con este proyecto su capacidad de renovación y su compromiso con el ecosistema cultural. La velada inaugural combinó música clásica con folclor caribeño, simbolizando la fusión de tradiciones que caracteriza a la región.

Con la creación de esta orquesta, la Universidad del Atlántico no solo celebra su aniversario, sino que también sienta las bases para un futuro en el que la educación artística y la cultura sean pilares del desarrollo social y regional. Este proyecto, que integra a más de un centenar de jóvenes, es un ejemplo de cómo la academia puede generar espacios de expresión y formación que trascienden las aulas, conectando con la comunidad y fortaleciendo la identidad cultural del Caribe colombiano.

La Orquesta Sinfónica Pedro Biava se perfila, así, como un referente para la música sinfónica en la región, con un enfoque inclusivo y participativo que promete dinamizar la escena cultural local y nacional





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