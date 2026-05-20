Universidad Humboldt del Quindío obtiene uno de los mejores resultados en las pruebas Saber Pro 2025

La Universidad Humboldt del Quindío se ha destacado en las pruebas Saber Pro 2025, alcanzando uno de los resultados más sobresalientes de su historia. La institución se ubicó entre los 20 primeros en una evaluación de 265 instituciones de educación superior en Colombia, posicionándose dentro del 11 % superior del país y liderando el ranking departamental en el Quindío.

La Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt del Quindío alcanzó uno de los resultados más destacados de su historia en las pruebas Saber Pro 2025 al ubicarse entre los 20 mejores puntajes de 265 instituciones de educación superior evaluadas en Colombia.

Con un puntaje promedio global de 161 puntos, la institución logró posicionarse dentro del 11 % superior del país, compartiendo lugar con reconocidas universidades a nivel nacional. En el contexto regional, la Universidad Humboldt se consolidó como la segunda mejor institución del Eje Cafetero, siendo superada únicamente por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.

Además, lideró el ranking departamental en el Quindío, por encima de otras instituciones del departamento, ratificando así el crecimiento académico y la calidad de sus procesos formativos





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