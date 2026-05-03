Universidad Icesi acogerá la edición 49 del Encuentro Universitario de Ingenieros Industriales (EUDII)

El EUDII 49, con el tema 'On Track', se centrará en la logística estratégica y la capacidad de respuesta en entornos competitivos, con la participación de expertos de Avianca, Amazon, Diageo y Quala Nova.

La Universidad Icesi se prepara para albergar la edición número 49 del Encuentro Universitario de Ingenieros Industriales, conocido como EUDII , el próximo 7 de mayo.

Este evento, con una trayectoria consolidada como uno de los más importantes de la región, se ha convertido en un referente para el análisis de las últimas tendencias y desafíos que enfrenta la ingeniería industrial en el panorama actual. La iniciativa, que surge del dinamismo y la dedicación de los estudiantes del curso de Gerencia de Proyectos de Ingeniería, promete un día completo de aprendizaje, intercambio de conocimientos y networking, extendiéndose desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

El EUDII no es simplemente un evento académico; es una plataforma que busca activamente fortalecer las competencias de los futuros ingenieros, fomentando la reflexión crítica sobre los retos que demandan las industrias modernas y la sociedad en general. La edición de este año, bajo el lema 'On Track', se centra en la crucial importancia de la logística estratégica, especialmente en la capacidad de respuesta que las empresas deben desarrollar para prosperar en entornos caracterizados por la volatilidad y la intensa competencia.

Se explorará en profundidad cómo la planificación meticulosa y la ejecución eficiente de eventos de lanzamiento, así como la gestión integral de la cadena de suministro, requieren una coordinación precisa de recursos, una agilidad operativa inquebrantable y una alineación estratégica impecable entre los objetivos de la organización y sus operaciones diarias. El objetivo final es comprender cómo las empresas pueden navegar con éxito los constantes cambios del mercado, tomando decisiones logísticas informadas y oportunas que generen un impacto positivo tanto a nivel organizacional como social.

El programa del EUDII 49 está diseñado para ofrecer una experiencia enriquecedora y práctica a los asistentes. La presencia de conferencistas de renombre, provenientes de empresas líderes en el país, es un componente clave de este evento. Estos expertos compartirán sus conocimientos y experiencias reales en el ámbito de la logística, la gestión de proyectos a gran escala y la optimización de procesos.

Entre los ponentes confirmados se encuentran Carlos Andrés Valencia Ojeda, un profesional destacado de Avianca, quien aportará su visión sobre la logística en el sector aéreo; Andrea Echeverry Uribe, representante de Amazon, que compartirá las estrategias innovadoras de la empresa en la gestión de la cadena de suministro y la experiencia del cliente; Santiago Moreno Hincapié, de Diageo, quien hablará sobre la logística y las operaciones en la industria de bebidas; y Laura Valeria Dávalos López, de Quala Nova, que ofrecerá su perspectiva sobre el lanzamiento de proyectos y la gestión de la innovación. Estas presentaciones no solo brindarán información valiosa, sino que también inspirarán a los estudiantes a aplicar los conocimientos adquiridos en sus futuras carreras profesionales.

Además de las conferencias magistrales, el EUDII 49 incluirá una feria empresarial vibrante y dinámica, donde emprendimientos locales y marcas reconocidas como Almotores, Mr. Tender y Fitness 24 Seven tendrán la oportunidad de interactuar directamente con los estudiantes. Esta feria servirá como un puente entre el mundo académico y el sector productivo, facilitando la creación de conexiones valiosas y la exploración de oportunidades laborales y de colaboración.

Con una historia de más de cuatro décadas, el EUDII ha demostrado ser un catalizador para el desarrollo profesional de los ingenieros industriales en el suroccidente colombiano. A lo largo de sus 48 ediciones anteriores, el evento ha contribuido significativamente a la formación de líderes capaces de enfrentar los desafíos del mundo empresarial y a la promoción de la innovación en la región.

El EUDII no solo se limita a la transmisión de conocimientos técnicos; también fomenta el desarrollo de habilidades blandas esenciales para el éxito profesional, como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. La edición 49 del EUDII se presenta como una oportunidad única para los estudiantes de ingeniería industrial, así como para los profesionales del sector, de mantenerse actualizados sobre las últimas tendencias, ampliar su red de contactos y fortalecer sus competencias.

La Universidad Icesi reafirma su compromiso con la excelencia académica y la formación integral de sus estudiantes, al ser anfitriona de este evento de gran relevancia. Se espera que el EUDII 49 atraiga a un público diverso y comprometido, generando un ambiente de aprendizaje colaborativo y estimulante. La organización del evento ha puesto especial énfasis en la creación de un espacio inclusivo y accesible para todos los participantes, garantizando una experiencia enriquecedora para todos.

El EUDII continúa siendo un escenario clave para el aprendizaje, la innovación y la proyección profesional en el suroccidente colombiano, consolidándose como un evento imprescindible para la comunidad de ingenieros industriales





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