La Universidad Nacional de Colombia desmiente que Verónica Estrada sea egresada, confirmando que su diploma es falso. Carol Borda exige respuestas sobre su legitimidad académica y legal.

La Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, ha emitido una certificación oficial que desminta que Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, sea egresada de dicha institución. Este documento oficial refuta las credenciales académicas presentadas públicamente por la política, quien se ha identificado como ingeniera de Minas y Metalurgia graduada en esta universidad.

Certificación Oficial desmiente Título Académico

La Misiva, identificada con el radicado M.1.004.03-1451-25 y fechada el 23 de octubre de 2025, fue dirigida formalmente al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) en respuesta a una solicitud de verificación recibida el 16 de octubre de 2025. El texto de la carta establece explícitamente que, tras revisar tanto los archivos físicos como digitales de la dependencia, no se encontró ningún registro de que Verónica Estrada Holguín sea egresada del programa curricular de pregrado de Minas y Metalurgia. Además, el documento certifica que la copia del registro de diplomas presentada por la representante no fue expedida por la Universidad Nacional.

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Reacción de Carol Borda y Contexto Político

La representante a la Cámara por Bogotá, Carol Borda Acevedo, del partido Salvación Nacional, hizo pública esta carta en redes sociales, calificando la situación como una vergüenza de magnitudes indignantes. Borda, quien es politóloga de la misma universidad, cuestionó directamente si Estrada presentó un título falso con firmas falsas y notas dudosas, expresando un rechazo total por el uso de la institución como alma mater para supuestas trampas políticas. La diputada enfatizó su solidaridad con la universidad al compartir recinto y labor con Estrada.

Documentos Cuestionados y Repercusiones Legales

El diploma en cuestión corresponde a un título de Ingeniera de Minas y Metalurgia con fecha del 16 de noviembre de 2021, a nombre de Luz Verónica Estrada Holguín, con registro N° 3645 del Libro de Diplomas N° 05 de la Facultad de Minas. La imagen de este documento circula como información pública de la plataforma SECOP. Adicionalmente, circula una tarjeta profesional del COPNIA a nombre de la representante, con matrícula 4095-054 ANT y fecha de expedición del 19 de diciembre de 2021. Sin embargo, según las versiones actuales, esa tarjeta no aparecería en el sistema de autenticación de certificados del consejo profesional.

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Firmas y Denuncias por Falsedad Documental

La misiva de la universidad está firmada por María Zuly Zuluaica Londoño, jefa de la División de Registro y Matrícula de la sede Medellín. El documento advierte claramente que la información se pondrá en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente debido a la presunta falsedad en documento público. Esta declaración formaliza la intención de la institución de perseguir legalmente la posible falsificación de documentos oficiales vinculados a la trayectoria académica de la congresista.

Implicaciones Electorales y Futuras Acciones

Verónica Estrada fue elegida este año representante a la Cámara por Antioquia para el período 2026-2030, en las listas del Pacto Histórico. La publicación de este certificado oficial abre un nuevo capítulo en la controversia sobre su elegibilidad y transparencia. Mientras la justicia define los pasos siguientes sobre la falsedad documental, la comunidad política y electoral observará cómo se resuelve esta disputa académica que podría tener consecuencias significativas en su mandato parlamentario.