La UNAL reveló que la congresista Verónica Estrada no tiene registro académico. La institución interpuso denuncia penal por presunta falsificación de diploma.

La Universidad Nacional de Colombia confirmó formalmente que la representante a la Cámara Verónica Estrada no posee ningún título académico en sus registros. La entidad educativa detalló que identificó esta discrepancia desde octubre de 2025, momento en el cual收到了 una solicitud de validación procedente del Colegio Nacional de Ingenieros. Ante la falta de constancias que acreditaran a la legisladora del Pacto Histórico como egresada, la universidad procedió a interponer una denuncia penal por presunta falsificación de documento público ante la Fiscalía General de la Nación.

Mecanismo de verificación académica y respuesta institucional

Edgár Cortés Reyes, secretario general de la Universidad Nacional, explicó que el proceso de detección se originó mediante una petición externa estándar. El Colegio Nacional de Ingenieros requirió validar los antecedentes de Estrada para fines de inscripción profesional. La dirección de registro de la universidad consultó sus bases de datos y notificó que el número de documento de identidad no correspondía a ningún egresado graduado o estudiante activo en la institución.

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Este mecanismo de validación es recurrente para la entidad, que gradúa aproximadamente 9.000 personas anualmente y cuenta con un historial de más de 400.000 egresados. Cortés Reyes aclaró que la respuesta negativa al colegio profesional fue inmediata y que la oficina jurídica de la sede de Medellín recibió copia de dicha comunicación para actuar conforme a la ley ante la posible manipulación de documentos oficiales.

Acciones legales de la Fiscalía y escrutinio disciplinario

Tras recibir la notificación de que la congresista no figuraba en los listados académicos, la dirección jurídica de la UNAL presentó el correspondiente radicado de denuncia penal. Este documento formalizó la investigación sobre la autenticidad del diploma presentado por Estrada. La universidad sostuvo que, al ser un caso que requiere procesamiento judicial, delegó las acciones legales pertinentes en el Ministerio Público.

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La complejidad del asunto escaló cuando la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la representante. La magnitud de la polémica ha generado un escrutinio transversal que involucra tanto a las autoridades académicas como a los organismos de control del Estado colombiano, quienes evalúan la responsabilidad administrativa y penal de la legisladora antioqueña.

Justificación de la reserva informativa hasta la explosión mediática

Edgár Cortés Reyes justificó la postura de la universidad al no revelar públicamente la inexistencia del título durante el periodo entre la denuncia fiscal y el estallido de la controversia en los medios. El funcionario argumentó que la institución educativa no es un tribunal y que todas las personas tienen derecho a ser escuchadas antes de emitir juicios de valor sobre su idoneidad profesional.

El secretario general señaló explícitamente que no ha afirmado categóricamente que el diploma sea falso, sino que se ha limitado a declarar la ausencia de registros académicos oficiales. Esta distinción legal permitió a la universidad cumplir con su deber de reportar la irregularidad a la Fiscalía sin incurrir en difamación, respetando el debido proceso hasta que las autoridades competentes dicten sentencia sobre la autenticidad del documento.

Impacto político y contexto de la controversia en Antioquia

La resolución del conflicto académico tiene implicaciones directas para la carrera política de Verónica Estrada en Antioquia. La congresista, vinculada al Pacto Histórico, se encuentra ahora bajo la lupa de sus pares y del electorado debido a la gravedad de los hechos documentados por la UNAL. La situación ha sido amplificada por la publicación de entrevistas y declaraciones que contrastan la versión oficial de la universidad con la narrativa política de la parte demandada.

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La veracidad de los títulos académicos sigue siendo un tema de alto escrutinio en la política colombiana. Este caso específico sirve como precedente para la validación estricta de credenciales profesionales en cargos de elección popular. La Universidad Nacional mantiene su posición de transparencia al haber facilitado la información a los organismos de control, dejando en manos de la Fiscalía la determinación final sobre la responsabilidad penal del caso.