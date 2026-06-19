Universidad Nacional de Colombia se mantiene entre las 300 mejores del mundo en ranking QS 2026

La Universidad Nacional de Colombia conserva su posición en el top 300 mundial según el QS World University Rankings 2026, destacando en reputación académica, empleabilidad de egresados, investigación y cooperación internacional. La institución logra el puesto 293 a nivel global y se ubica entre las 20 primeras de América Latina, con avances significativos en producción científica y alianzas internacionales.

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) logró posicionarse en el lugar 293 del QS World University Rankings 2026, lo que le permite mantenerse entre las 300 mejores universidades del mundo y dentro del 19 % superior de las instituciones evaluadas a nivel global.

Este resultado refleja un desempeño consolidado en varios de los pilares que la metodología QS considera para su clasificación mundial, entre ellos la reputación académica, la empleabilidad de sus egresados, el impacto de su investigación y la capacity de cooperación internacional. Pese a una ligera variación frente a ediciones anteriores, la UNAL ratifica su visibilidad internacional y su liderazgo en el ámbito educativo y científico colombiano.

El ranking QS es una de las clasificaciones internacionales más reconocidas y utilizadas por estudiantes, académicos e instituciones para comparar el desempeño de las universidades en distintas regiones del mundo. Su metodología integra indicadores agrupados en categorías como percepción académica, opinión de empleadores, impacto de publicaciones científicas, ratio profesores-estudiantes, internacionalización y sostenibilidad ambiental y social.

En la edición 2026, la UNAL destacó particularmente en reputación académica, alcanzando el puesto 100 a nivel mundial con una calificación de 78,7 sobre 100, según las consultas realizadas a expertos y profesores de diferentes países. Este indicador, de mayor peso en la metodología QS, mide el reconocimiento que la comunidad académica internacional otorga a una institución en términos de generación de conocimiento, calidad de enseñanza y contribución al avance disciplinario.

Asimismo, la universidad ocupó el segundo lugar nacional en reputación de empleadores, lo que evidencia la alta valoración que empresas y organizaciones tienen sobre la preparación y desempeño de sus graduados, un factor crítico para la empleabilidad. En materia de investigación, los datos analizados por QS revelan que entre 2020 y 2024 la UNAL publicó 10.390 artículos científicos y acumuló más de 147.000 citaciones, indicadores que sustentan su solidez investigativa y su impacto en la comunidad científica global.

Otro aspecto destacado fue la cooperación internacional, donde la institución consiguió el primer lugar entre las universidades colombianas en el indicador que evalúa la capacidad de desarrollar investigaciones conjuntas con entidades de otros países y consolidar redes científicas de alcance global, manteniendo así el liderazgo nacional en este componente clave para la proyección internacional. En el contexto latinoamericano, la UNAL también fue ubicada entre las 20 primeras universidades de la región por parte de SCImago, otra clasificación que mide el desempeño institucional en investigación, innovación y visibilidad.

SCImago reportó, además, un aumento del 65 % en las publicaciones científicas del país, tendencia en la que la UNAL ha jugado un papel protagónico. La universidad también obtuvo el segundo puesto a nivel nacional en los indicadores de sostenibilidad y experiencia de aprendizaje, variables que evalúan el compromiso institucional con los objetivos de desarrollo sostenible y la calidad de la formación ofrecida.

Esta diversidad de resultados positivos en múltiples dimensiones explica por qué la UNAL se mantiene en el selecto grupo de las 300 mejores universidades del mundo, un logro que refleja no solo la excelencia académica y científica, sino también la capacidad de la institución para proyectarse internacionalmente y responder a las demandas del mercado laboral y de la sociedad en general. La presencia constante de la UNAL en rankings globales como el de QS y SCImago subraya su papel como referente de la educación superior en Colombia y América Latina, y su contribución al desarrollo del conocimiento, la innovación y la formación de profesionales altamente calificados que impactan en diversos sectores productivos y sociales





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