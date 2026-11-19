La Universidad Nacional confirmó que Verónica Estrada no fue egresada ni estudiante de Ingeniería de Minas y Metalurgia, presentando denuncia por falsedad documental.

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Verónica Estrada, enfrenta una acusación judicial formal tras la confirmación de la Universidad Nacional de que nunca obtuvo el título profesional de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Esta resolución administrativa eleva un escándalo político a un proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia, generando un debate intensificado sobre la integridad de sus credenciales académicas y su desempeño legislativo.

Verificación Académica Descarta Grado Universitaria

La entidad educativa confirmó oficialmente que no existen registros que acrediten a Estrada como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Tras revisar exhaustivamente sus archivos físicos y digitales, la universidad certificó que la congresista no figura en ningún libro o base de datos como graduada. Esta conclusión se deriva de una auditoría interna que busca esclarecer si el documento presentado ante el Estado es auténtico o constituye un delito de uso de falsedad.

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Confirmación De No Estudiante Y Denuncia Legal

El análisis profundo extendió sus hallazgos más allá de la ausencia de un título, estableciendo que Verónica Estrada tampoco estuvo matriculada como estudiante en la institución. El secretario general de la Universidad Nacional, Édgar Cortés, detalló en una entrevista con Blu Radio que la verificación del número de cédula arrojó un resultado nulo respecto a cualquier vinculación académica. Ante esta evidencia, la universidad anunció que trasladará el caso a su oficina jurídica para interponer la correspondiente denuncia formal por posible falsedad documental.

Reacción Del Pacto Histórico Y Comité De Ética

La dirigencia del Pacto Histórico reaccionó ante la gravedad de los señalamientos solicitando la activación inmediata de su Comité de Ética para investigar el caso. El partido emitió una postura clara al rechazar cualquier conducta que atente contra la fe pública, afirmando que no amparan ni justifican el uso de títulos no obtenidos legalmente. Al mismo tiempo, la colectividad insistió en que el proceso debe garantizar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de la congresista hasta que las autoridades competentes resuelvan.

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Debate De Control Político Y Cuestión Científica

La controversia sobre el diploma alcanzó su punto máximo durante un debate de control político en el Congreso, donde Estrada se enfrentó al canciller Omar Bula. En ese intercambio, la representante cuestionó las declaraciones del gobierno sobre el manganeso, corrigiendo al funcionario al afirmar erróneamente que el magnesio es un material alcalitérreo y no una tierra rara. Este error científico fue utilizado por Bula para desafiar la capacidad técnica de la legisladora, marcando un momento viral en las redes sociales.

Contexto De Los Primeros 100 Días Del Gobierno

Este choque interpersonal ocurrió en el marco de la revisión sobre las decisiones de política exterior y defensa adoptadas durante los primeros 100 días del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La discusión derivó en una disputa retórica donde Bula señaló la falta de pruebas y atención en las preguntas de Estrada, corrigiéndola además por el uso de la palabra inrresponsabilidad. La presión pública ha aumentado desde ese día, exigiendo respuestas concretas sobre la legalidad de sus títulos antes de cualquier fallo judicial definitivo.