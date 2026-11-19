La Universidad Nacional confirmó que denunció a Verónica Estrada ante la Fiscalía por presentar un título de ingeniería falso, sumándose la falsificación de su bachillerato a la investigación ética del Pacto Histórico.

La Universidad Nacional de Colombia ha confirmado oficialmente que radicó una denuncia penal contra Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, tras determinar que la congresista no posee el título académico de Ingeniería de Minas y Metalurgia que ha publicitado. Esta resolución surge como respuesta directa a la circulación de un documento que atribuye una graduación en la sede Medellín, la cual la universidad ha tachado de fraudulenta al no existir ningún registro que respalde dicha acreditación académica.

Fechas clave del proceso de verificación

El rector José Ismael Peña reveló en un video institucional que la denuncia fue presentada formalmente ante la Fiscalía General de la Nación el 20 de noviembre de 2025. Este paso legal constituye la culminación de una auditoría interna que inició semanas antes, el 23 de octubre de 2025, cuando la División de Registro y Matrícula de la sede Medellín notificó los resultados preliminares de su investigación exhaustiva.

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Según el comunicado firmado por el rector y el decano de la Facultad de Minas, Santiago Arango Aramburo, la consulta en los archivos físicos y digitales no arrojó evidencia alguna que acreditara a la señora Verónica Estrada como egresada del programa. La dependencia universitaria precisó además que la copia del registro de diplomas presentada para su validación no había sido expedida por la institución en esa sede, lo que constituye un elemento clave en la configuración de la falsificación.

Defensa de la integridad académica

La Universidad Nacional enfatizó que la autenticidad de sus títulos se fundamenta estrictamente en registros oficiales y procesos administrativos estandarizados, los cuales son indispensables para otorgar legitimidad a cualquier credencial. La institución declaró su rechazo categórico ante la falsificación, alteración y utilización fraudulenta de documentos que invoquen su nombre, asegurando que proteger sus certificaciones es una forma de respetar el esfuerzo genuino de los estudiantes y egresados que han cumplido todos los requisitos de formación.

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Al hacer estas declaraciones, la rectoría subrayó que ninguna acreditación académica puede basarse únicamente en el reconocimiento de 160 años de trayectoria institucional si no ha pasado por los procedimientos rigurosos que garantizan su validez. La universidad indicó que continuará impulsando su trámite ante las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades legales y se adopten las sanciones correspondientes a quienes hayan incurrido en este tipo de irregularidades.

Falsificación del bachillerato en Antioquia

La crisis para la representante a la Cámara se intensificó cuando se descubrió que su diploma de bachiller también es falso. La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en Caramanta, Antioquia, confirmó que Verónica Estrada no se graduó en ese plantel educativo. El diploma atribuido a la congresista indica que recibió el título de bachiller de Media Técnica con Especialidad en Comercio el 25 de noviembre de 2017, fecha que contrasta con la realidad de los registros escolares.

El ingeniero industrial Ronald Vargas publicó en la plataforma X un documento que demuestra que el nombre de Verónica Estrada no figura en el acta de grado del colegio para el día señalado en la credencial falsa. Este hallazgo refuerza la teoría de que se ha manipulado sistemáticamente la historia académica de la legisladora para otorgarle un perfil profesional que no corresponde con su formación real registrada en las instituciones educativas.

Impacto político y respuesta del Pacto Histórico

Ante esta situación, el Pacto Histórico solicitó activar su Comité de Ética para investigar a fondo este caso dentro de sus estructuras políticas. Iván Cepeda, excandidato presidencial y líder del movimiento, afirmó que las personas que mienten al país y presentan documentos falsificados deben asumir las consecuencias de sus actos, posicionando su postura frente a las marchas convocadas por la oposición. Esta investigación interna busca establecer si existen responsabilidades disciplinarias para Verónica Estrada dentro del partido.