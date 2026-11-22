La UPME recibe solicitudes para certificados de vehículos eléctricos hasta el 15 de diciembre de 2026. Conozca los plazos, requisitos y cambios normativos para acceder a la devolución del IVA.

La Unidad de Planeación Minero Energética ( UPME) establece la fecha límite del 15 de diciembre de 2026 para la recepción de nuevas solicitudes de certificación de vehículos híbridos y eléctricos. Este plazo es fundamental para los propietarios que buscan acceder a los incentivos tributarios de la Ley 1715 de 2014.

Plazos y calendario de la UPME

La Resolución 000563 del 5 de agosto de 2026, publicada en el artículo 6.1, fija el calendario anual para la presentación de certificados. Las solicitudes deben radicarse entre el 1 de febrero y el 15 de diciembre de cada año. Cualquier solicitud presentada fuera de este periodo específico se considerará no radicada.

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Tras el cierre de la ventana anual, el trámite volverá a estar disponible únicamente el 1 de febrero de 2027. Esta normativa busca estandarizar los procesos de verificación para los incentivos contemplados en la ley vigente.

Validez de certificados existentes

El artículo 9 de la misma resolución aclara que los certificados emitidos por la UPME no tienen fecha de vencimiento. Por lo tanto, los propietarios que ya cuentan con este documento no necesitan solicitar uno nuevo al finalizar el año calendario.

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La norma también garantiza la continuidad de los expedientes en curso. El artículo 15 indica que los trámites presentados bajo resoluciones anteriores deben seguir las reglas vigentes al momento de su radicación. Esto asegura estabilidad jurídica para los solicitantes actuales.

Requisitos y corrección de datos

La Resolución 563 de 2026 reemplaza las disposiciones anteriores sobre requisitos. Un cambio significativo se encuentra en el parágrafo tercero del artículo 7, que prohíbe la modificación de certificados con errores en la información del vehículo. Si existe un error, el interesado debe presentar una nueva solicitud y pagar la tarifa nuevamente.

Es crucial verificar la marca, el modelo y los datos antes de enviar la información a la UPME. La entidad ya no requiere siempre la ficha técnica del vehículo si puede consultarla en registros oficiales. Sin embargo, si la UPME no logra verificar las características del automotor, solicitará los soportes correspondientes.

Proceso de evaluación y tiempo

La UPME dispone de hasta 30 días hábiles para resolver de fondo la solicitud, contados desde que queda registrada. Si la entidad solicita aclaraciones, el interesado tiene un mes calendario para responder. Se permite una prórroga por una sola vez, por el mismo periodo.

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El procedimiento inicia en el Sistema Único de Usuarios (SUU) de la UPME. Los propietarios deben registrar sus datos, presentar la solicitud y adjuntar la documentación exigida. Es necesario contar con el Registro Único Tributario (RUT) actualizado y acceso al correo electrónico registrado.

Beneficios fiscales y concepto de la DIAN

El Concepto 100208192-2242 del 12 de noviembre de 2026 de la DIAN permite obtener el certificado antes de la compra. Si el comprador entrega el certificado antes de adquirir el vehículo, el concesionario debe expedir la factura sin liquidar el IVA.

Esto aplica para la exclusión del artículo 12 de la Ley 1715 de 2014. Así, el propietario evita pagar el impuesto inicialmente. Para quienes ya compraron el vehículo, el reintegro se gestiona una vez obtenido el certificado, según el parágrafo tercero del artículo 1.3.1.12.24 del Decreto 1625 de 2016.