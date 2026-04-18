Urólogo Alberto Posada Enviado a la Cárcel por Abuso Sexual de Más de 50 Mujeres

Un juez ha ordenado la detención del urólogo Alberto Posada, acusado de abusar de más de 50 pacientes durante dos décadas. El caso ha generado indignación en Medellín, con testimonios contundentes y un respaldo municipal a la investigación.

Un juez de control de garantías ha ordenado la reclusión del urólogo Alberto Posada , presuntamente implicado en la agresión sexual de más de medio centenar de mujeres. Según informan las autoridades, este profesional de la salud habría ejercido este tipo de abusos contra sus pacientes a lo largo de más de dos décadas, una afirmación que ha sido corroborada por el alcalde de Medellín , Federico Gutiérrez.

La concejala Camila Gaviria, quien ha estado atenta al desarrollo de este caso, ha manifestado que las evidencias y denuncias fueron presentadas a las autoridades desde las etapas iniciales de la investigación. A pesar de las presiones y el tiempo transcurrido, la funcionaria ha señalado que se han recopilado numerosas pruebas que sustentan las acusaciones. Entre los testimonios más impactantes se encuentra el de Antonia Echeverry, quien acudió a consulta médica por un padecimiento renal y, durante el procedimiento, el urólogo habría incurrido en actos de abuso. Estos y otros relatos similares forman parte del conjunto de elementos probatorios que actualmente respaldan el proceso legal en contra del especialista, un caso que ha desatado una profunda consternación y repudio en la comunidad de Medellín. La indignación se ha extendido, dada la gravedad de las acusaciones y el número de presuntas víctimas afectadas por las acciones del médico. La investigación busca esclarecer todos los hechos y garantizar justicia para quienes denuncian haber sido agredidas. Este lamentable suceso se suma a una serie de noticias que reflejan preocupantes problemáticas en la región y el país. En municipios como Sardinata, Tibú, El Tarra y Cáchira, se han reportado amenazas por parte de grupos armados ilegales dirigidas a docentes y directivos de instituciones educativas, creando un clima de inseguridad que afecta el derecho fundamental a la educación. En Antioquia, ha causado revuelo la decisión de la Procuraduría de suspender por un periodo de tres meses al director de la Cárcel de Itagüí, sin que hasta el momento se hayan detallado públicamente las razones específicas de esta medida disciplinaria. Paralelamente, en el ámbito internacional, se ha capturado en Asia a un infante de marina estadounidense de origen colombiano, identificado como David Varela, quien es considerado el principal sospechoso del homicidio de Lina María Guerra, una ciudadana antioqueña cuyo cuerpo fue hallado en un congelador en Estados Unidos. Estos casos, cada uno con sus particularidades, resaltan la complejidad de los desafíos que enfrenta la sociedad en materia de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alberto Posada Abuso Sexual Medellín Proceso Judicial Víctimas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Envían a la cárcel a hombre por realizar tocamientos a menor en plena calle, CundinamarcaUn hombre terminó capturado y enviado a prisión tras un hecho que generó reacción inmediata de los vecinos en Sibaté.

Read more »

A la cárcel hombre acusado de amenazar de muerte a su expareja en MalamboTras solicitud del Fiscal Tercero Local de Malambo, Luis Barros.

Read more »

Cárcel para alias Angelito por amputar dedos a menorUn juez ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ángel Antonio De Alba González, alias Angelito, presunto responsable de lesionar a un menor de edad, amputándole tres dedos al negarse a unirse a la estructura criminal 'los Costeños'. La investigación reveló la vinculación de menores en organizaciones delictivas.

Read more »

Cárcel para imputado del homicidio de un patrullero en CartagenaLos hechos ocurrieron el pasado 13 de abril.

Read more »

A la cárcel hombre que habría matado a su exnovia e incendiado su apartamentoMateo Trujillo Palacios es señalado como presunto responsable del feminicidio Selene Roldán Blandón en Medellín.

Read more »

En Honduras condenaron a más de 11 años de cárcel a 5 colombianos por narcotráficoFueron capturados el 30 de septiembre de 2024 en una embarcación tipo go fast o lancha rápida en la que transportaban 3.993 kilos de cocaína.

Read more »