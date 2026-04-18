Urabá: Motor de Crecimiento con Impulso Inmobiliario y Empresarial

La subregión de Urabá en Antioquia experimenta un auge sin precedentes en población, empleo e inversión, impulsando el desarrollo de infraestructura urbana y empresarial. El Centro Empresarial Santa María en Apartadó se erige como un ejemplo clave de esta expansión, albergando un ecosistema de negocios en pleno crecimiento.

La subregión de Urabá , en el departamento de Antioquia, se encuentra en un momento de expansión sostenida que abarca su demografía, el mercado laboral y la inyección de capital. Esta dinámica la posiciona como una de las áreas con mayor actividad económica dentro de Antioquia. Las proyecciones de Camacol para el Urabá antioqueño indican un crecimiento significativo en el número de hogares, pasando de 182.987 registrados en 2025 a una cifra estimada de 231.163 para el año 2035.

Este incremento poblacional se traduce directamente en una mayor necesidad de infraestructura urbana, servicios públicos eficientes y espacios adecuados para la actividad empresarial. Ante este panorama, el sector inmobiliario ha respondido con el desarrollo de proyectos que buscan no solo acompañar el crecimiento social y económico del territorio, sino también anticiparse a él, especialmente en municipios considerados estratégicos como Apartadó. En este contexto, la firma Arquitectura y Concreto ha materializado el Centro Empresarial Santa María, un complejo de uso mixto que representa una inversión total de sesenta y tres mil millones de pesos. Este proyecto integra de manera armónica áreas destinadas al comercio, un hotel y oficinas corporativas, diseñado para satisfacer las demandas tanto del sector empresarial como del creciente flujo turístico que experimenta la región. Con una edificación que supera los diecisiete mil metros cuadrados construidos, el complejo ofrece una variedad de espacios que incluyen oficinas, locales comerciales, zonas de servicios complementarios, estacionamiento para visitantes, ascensores de última generación, un lobby de acceso elegante, salas de reuniones, un comedor para empleados y un auditorio con capacidad para doscientas personas, preparado para albergar eventos de diversa índole. La alta demanda por infraestructura corporativa moderna en la subregión se ve reflejada en el exitoso nivel de comercialización del Centro Empresarial Santa María, que a la fecha alcanza un impresionante 92%. Sus instalaciones ya albergan a importantes organizaciones como Sura, Camacol, Protección, Bancolombia, Puerto Antioquia, Banaduana y Aduanimex, así como al hotel Ibis Apartadó y a un conjunto de profesionales independientes. Esta concentración de actores empresariales y de servicios no solo facilita la sinergia y la colaboración entre ellos, sino que también contribuye a la consolidación de un ecosistema de negocios vibrante en Apartadó, fortaleciendo su rol como un centro estratégico dentro de la región de Urabá. El dinamismo económico de Urabá está intrínsecamente ligado al avance de proyectos de infraestructura de gran envergadura, los cuales tienen un impacto directo en la competitividad de la subregión. La Encuesta de Percepción Ciudadana de Urabá 2025, elaborada por Antioquia Cómo Vamos, revela que la mayoría de los habitantes urabeños comparten expectativas positivas respecto a iniciativas como el desarrollo de Puerto Antioquia y la construcción de nuevas vías, principalmente por el potencial de generación de empleo que estas proyectan. En concordancia con estas perspectivas optimistas, un estudio realizado por Proantioquia estima que, para el año 2035, el crecimiento proyectado para la subregión podría traducirse en la creación de hasta cuatrocientos mil empleos formales y en la atracción de inversiones anuales que oscilarían entre doscientos cincuenta y trescientos millones de dólares. El Centro Empresarial Santa María ha enfocado su oferta en empresas pertenecientes a sectores considerados estratégicos para el desarrollo de Urabá, tales como aduanas, logística, agroindustria y servicios profesionales, con una clara visión de proyección a nivel regional, nacional e internacional. "Urabá está viviendo un punto de inflexión: el desarrollo logístico y la llegada de nuevas inversiones están elevando la demanda por infraestructura empresarial moderna. Con el Centro Empresarial Santa María quisimos anticiparnos y aportar un lugar donde las compañías puedan instalarse, crecer y hacer negocios con estándares acordes con el momento que vive la región", afirmó Francisco Martínez, presidente de Arquitectura y Concreto. Esta iniciativa trasciende su componente inmobiliario para buscar activamente la transformación urbana de Apartadó y el fortalecimiento del ecosistema empresarial y de servicios de Urabá en su conjunto. En un escenario de crecimiento acelerado y dinámico, proyectos como el Centro Empresarial Santa María se presentan como elementos cruciales para acompañar la consolidación económica de la subregión y para responder de manera efectiva a las cambiantes demandas del mercado actual. El fenómeno de crecimiento en Urabá no se limita a la inversión en infraestructura física y empresarial, sino que también se refleja en la mejora continua de la calidad de vida y las oportunidades laborales para sus habitantes. La expansión poblacional, impulsada por factores como la migración y el aumento de la natalidad, genera una demanda creciente de vivienda, educación, salud y esparcimiento. Ante este escenario, el desarrollo de proyectos inmobiliarios como el Centro Empresarial Santa María se convierte en un catalizador para la creación de empleo directo e indirecto. La construcción misma del complejo generó puestos de trabajo, y una vez operativo, la presencia de las diversas empresas y servicios instalados atrae a profesionales y personal administrativo, fortaleciendo el mercado laboral local. La estrategia de Arquitectura y Concreto de integrar oficinas, comercio y hotelería en un solo complejo responde a una visión integral del desarrollo urbano y empresarial. El hotel, por ejemplo, no solo sirve a los empresarios que visitan la región, sino que también potencia el turismo, generando una demanda adicional de servicios y consolidando a Apartadó como un destino atractivo. La presencia de entidades financieras como Bancolombia y entidades de servicios como Sura y Protección en el centro empresarial subraya la madurez y la diversificación de la economía de Urabá. Estas organizaciones proveen servicios esenciales para el funcionamiento de otras empresas y para el bienestar de los trabajadores, creando un círculo virtuoso de desarrollo. La visión a futuro de Urabá, respaldada por proyecciones de crecimiento económico y creación de empleo, exige una infraestructura que esté a la altura de estas aspiraciones. El Centro Empresarial Santa María representa un paso adelante en esta dirección, ofreciendo un espacio moderno y funcional que permite a las empresas operar con eficiencia y proyectarse a nivel nacional e internacional. La articulación entre el sector público y privado, visible en la colaboración con entidades como Camacol y Proantioquia, es fundamental para seguir impulsando el desarrollo de la subregión. Las iniciativas de infraestructura, como la expansión del Puerto Antioquia y la mejora de las vías de comunicación, son pilares esenciales que facilitarán la logística y el comercio, atrayendo aún más inversiones y generando un impacto positivo en la competitividad de Urabá. En este sentido, la inversión en infraestructura empresarial se convierte en un componente estratégico para capitalizar las oportunidades que ofrece la ubicación geográfica y el potencial de crecimiento de la subregión. El éxito del Centro Empresarial Santa María, evidenciado por su alta tasa de comercialización, demuestra la necesidad y la demanda existente por este tipo de desarrollos. La apuesta por un modelo de uso mixto es clave para crear entornos urbanos más dinámicos y autosuficientes, donde las personas puedan vivir, trabajar y disfrutar de servicios cercanos, reduciendo desplazamientos y mejorando la calidad de vida. La subregión de Urabá se consolida así como un polo de desarrollo con un futuro prometedor, donde la inversión en infraestructura y el fomento de un ecosistema empresarial sólido son los pilares para alcanzar un crecimiento sostenible y equitativo





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