Urgencia Legislativa: Colombia Aprueba Ponencia de Ley de Sometimiento en Pleno

El Congreso colombiano avanza en la Ley de Sometimiento bajo presión de tiempo para evitar la expiración de la Ley de Orden Público el 4 de noviembre.

El Congreso de Colombia se encuentra en una carrera crítica contra el reloj para finalizar el trámite de la Ley de Sometimiento, una iniciativa legislativa clave del Gobierno nacional que busca establecer el marco jurídico definitivo para que las estructuras criminales y grupos armados ilegales abandonen las armas y se entreguen a la justicia. Esta legislatura ha sido marcada por la urgencia, con plazos estrictos que exigen a los representantes del Senado y la Cámara de Representantes alcanzar consensos y votar el articulado restante en los próximos días para garantizar su vigencia plena.

Aprobación y Vicios de Procedimiento Legislative

En una sesión maratónica celebrada el lunes, los legisladores aprobaron la ponencia positiva para la Ley de Sometimiento con un total de 90 votos a favor frente a 44 en contra, logrando así invalidar la ponencia negativa presentada por el bloque del Pacto Histórico, la cual recibió 102 votos contra 47. Aunque el oficialismo descartó inicialmente cualquier irregularidad processual, la intensa presión por la fecha límite provocó que se reabriera la votación para asegurar la consistencia jurídica del proyecto y evitar nulidades.

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Desde las filas de la oposición, específicamente del Partido Conservador, se alzaron voces críticas que reclamaron un vicio de trámite sustancial durante la discusión del texto. El representante de dicha bancada señaló públicamente que la citación a esta sesión festiva tenía como objetivo único y evidente la aprobación inmediata del proyecto para ese mismo día, una maniobra que los legisladores opositores consideran una violación a los reglamentos internos y a los derechos de debida deliberación parlamentaria.

La situación se ve agravada por el precedente negativo de los errores de trámite registrados durante la discusión del Presupuesto General de la Nación de 2027, un acontecimiento que obligó al Ejecutivo a replantear su estrategia legislativa y que ha puesto bajo un escrutinio mucho más estricto cada movimiento procesal del Congreso en esta legislatura actual.

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Vigencia de la Ley de Orden Público y Expiración Legal

La razón fundamental de esta aceleración legislativa es que la Ley de Sometimiento actúa como una prórroga necesaria de la Ley de Orden Público, cuyo marco legal vence de manera inexorable el 4 de noviembre. Esta normativa histórica, originalmente establecida en la Ley 418 de 1997 durante el mandato del anterior gobierno, ha sido ampliada en su mandato actual para fijar la política de paz y seguridad, y su expiración sin una nueva prórroga concreta tendría consecuencias legales devastadoras.

En el Congreso y el Gobierno predomina la tesis técnica de que, si el 4 de noviembre no se promulga la nueva prórroga, toda la legislación contenida en la Ley de Orden Público de 1997 se hundiría automáticamente. Esto afectaría directamente instrumentos críticos para la lucha contra la criminalidad organizada, incluyendo el programa de protección a testigos de la Fiscalía General de la Nación, dejando al Estado sin herramientas jurídicas recientes para enfrentar a las estructuras criminales.

El Ministerio de Justicia y los equipos técnicos legislativos están trabajando con máxima prioridad para que los textos aprobados en el Senado y la Cámara de Representantes coincidan exactamente, ya que ambas cámaras solo dispondrán de un día para conciliar diferencias y votar el texto final en una sesión conjunta. El riesgo de un fallo en este paso de conciliación, similar al ocurrido con el Presupuesto, obligaría al Gobierno a buscar nuevas alternativas legislativas de emergencia.

Condiciones Estrictas y Protección a Víctimas

El ministro de Justicia, Juan Fernando Cristo, ha enfatizado que la Ley de Sometimiento impone reglas claras y estrictas para los miembros de las bandas criminales que decidan someterse, asegurando que no habrá suspensión de órdenes de captura ni de procesos de extradición hasta que se cumplan todos los requisitos legales. Entre las condiciones obligatorias se incluye la dejación inmediata de armas, la presentación detallada de sus bienes, la identificación de todas las personas involucradas y la colaboración activa para encontrar a desaparecidos o secuestrados.

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Además, el texto aprobado establece un tratamiento penal diferenciado para aquellos que se sometan, detallado en el artículo 14, y busca establecer una protección especial reforzada para las víctimas de violencia sexual, conforme al artículo 22. También se incluyen inhabilidades políticas para los individuos que se sometan, una medida diseñada para prevenir su participación futura en cargos públicos y garantizar la integridad del proceso de desarticulación criminal.

El presidente del Senado, Miguel Ángel Bucaram, ha defendido la intensidad del trabajo legislativo, señalando que se ha dado un espacio histórico a esta ley mediante sesiones ininterrumpidas que incluyen días festivos y nocturnos. Bucaram destacó el progreso logrado en la votación de ponencias clave y afirmó que el ritmo acelerado es necesario para cumplir con el compromiso de los colombianos, a pesar de la controversia política y las críticas sobre los métodos utilizados para alcanzar los votos necesarios.

Impacto Político y Próximos Pasos

El afán del Gobierno de De La Espriella por sacar adelante esta propuesta no es solo jurídico, sino también político, ya que un fallo en la implementación de la Ley de Orden Público podría dañar significativamente la imagen presidencial y poner en duda su capacidad para pactar consensos en un Congreso fragmentado. Las voces en el Legislativo, aunque escépticas sobre la posibilidad de retomar discusiones complejas después del 4 de noviembre, advierten que la falta de acción tendría un vacío de poder legal que el Ejecutivo prefiere evitar a toda costa.

Los equipos técnicos continúan con toda la atención en la redacción final del texto, mientras se intensifican los diálogos con las distintas bancadas parlamentarias para sostener el quórum y alcanzar los votos necesarios en las plenarias restantes. Si bien hay discusiones sobre si los debates podrían retomarse después de la fecha límite, la posición oficial es no correr riesgos y asegurar que el marco jurídico de seguridad y paz se mantenga vigente sin interrupciones que debiliten la lucha contra el crimen organizado.