Urgencias de Medellín superaron capacidad con 160% de ocupación en octubre

Las urgencias de Medellín cerraron octubre con 160% de ocupación. La Alcaldía exigió prevención para evitar colapsos en diciembre debido a accidentes navideños.

La red de servicios de urgencias en Medellín finalizó el mes de octubre operando significativamente por encima de sus límites normales, lo que ha generado una alerta sanitaria inmediata. Las autoridades de salud locales, lideradas por la Alcaldía de Medellín, emitieron un llamado urgente a la ciudadanía para priorizar la prevención de lesiones antes de que inicie la temporada de diciembre.

Capacidad hospitalaria superada en octubre

Los datos oficiales revelan que la ocupación promedio de los servicios de urgencias durante todo octubre alcanzó el 160 por ciento. Este porcentaje indica una presión extrema sobre la infraestructura médica de la ciudad, superando ampliamente la capacidad instalada existente en los hospitales y clínicas.

Also read Así avanzan las órdenes judiciales sobre las denuncias de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro

La situación no se limitó a las áreas generales, ya que las unidades de quemados también experimentaron una demanda muy alta de pacientes. Esta saturación obligó a los centros médicos a gestionar una crisis operativa que puso en riesgo la calidad y oportunidad de la atención sanitaria para la población.

Accidentes domésticos y pirotecnia

El incremento en las urgencias se atribuye principalmente a los accidentes domésticos inherentes a las celebraciones de fin de año. Entre los riesgos más frecuentes se encuentran las quemaduras causadas por aceites calientes, agua hirviendo y la preparación tradicional de alimentos como la natilla y los buñuelos.

Advertisement

Adicionalmente, el uso de pólvora durante las festividades generó casos graves de lesiones. Los registros muestran daños en la audición por afectaciones del tímpano y quemaduras severas en la piel que requieren procesos de recuperación largos y dolorosos para los afectados.

Posiciones de las autoridades y estadísticas

La secretaria de Salud de Medellín, Patricia López, detalló que cerca del 33 por ciento de los lesionados necesitaban atención intrahospitalaria. Dentro de este grupo, varios pacientes sufrieron lesiones graves que complicaron su estado de salud y ocuparon camas críticas en las instituciones médicas.

El gobernador de Antioquia, Fico, lanzó un llamado contundente contra el uso de pólvora en la ciudad. Sus datos indican que el 43.9 por ciento de las personas quemadas no manipulaban la explosiva, sino que eran observadores o transeúntes que resultaron heridos al pasar por el lugar de la detonación.

Prevención y campañas ciudadanas

Para mitigar estos impactos, la Alcaldía activó la campaña Medellín Sin Pólvora, buscando que la temporada no deje familias afectadas por tragedias evitables. El objetivo es reducir la carga en los hospitales para que puedan concentrarse en los pacientes que realmente requieren urgencias vitales.

Advertisement

Los ciudadanos deben acudir a las urgencias o comunicarse con la línea 123 si se presentan emergencias. Las autoridades esperan que la autocuidado y la prevención permitan mantener la operatividad del sistema de salud durante los días de mayor movimiento del año.