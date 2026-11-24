Julián Londoño advierte que las visitas a urgencias en Medellín podrían duplicarse este diciembre por accidentes con pólvora e intoxicaciones, exigiendo prevención inmediata.

Los servicios de urgencias en Medellín se preparan para una posible saturación significativa durante las festividades decembrinas, con proyecciones de un incremento entre el 50% y el 60% en las atenciones médicas. Julián Londoño Zuluaga, especialista en Medicina de Urgencias y profesor de la Universidad CES, advierte que en algunas instituciones este aumento podría llegar hasta el 100%, duplicando la carga habitual de pacientes.

Factores de riesgo en urgencias navideñas

Los motivos principales de consulta incluyen quemaduras por pólvora, intoxicaciones alimentarias, accidentes viales y descompensaciones por enfermedades crónicas. A estos factores físicos se suman preocupaciones crecientes sobre la salud mental de la población, evidenciadas por estudios que indican altos niveles de burnout laboral en Colombia.

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La prevención se posiciona como la estrategia central para mitigar estos riesgos, dado que muchos de los incidentes son evitables con precaución adecuada. Los expertos enfatizan que el cuidado personal es la herramienta más efectiva para evitar la sobresaturación de los centros de salud durante esta temporada crítica.

Impacto letal de la pólvora en Medellín

La manipulación de artefactos pirotécnicos representa uno de los peligros más graves, con llamados urgentes para evitar el uso de papeletas, tacos y totes que ocasionan lesiones severas. El fósforo blanco, presente en algunos productos, añade un riesgo de alta toxicidad, especialmente peligroso para los menores de edad.

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Estadísticas de la temporada navideña 2025-2026 revelan que Medellín registró 82 personas lesionadas por pólvora, de las cuales 29 eran menores de 18 años. El 43,9% de los afectados no manipulaba los artefactos sino que observaba, demostrando que el peligro se extiende a espectadores inocentes.

Prevención en consumo y enfermedades crónicas

El consumo de bebidas alcohólicas requiere moderación extrema y la adquisición de productos únicamente en comercios confiables para evitar intoxicaciones por licor adulterado. Los pacientes con hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto o problemas de tiroides deben mantener rigurosamente sus tratamientos médicos.

La manipulación de alimentos tradicionales como pavo y pollo exige condiciones estrictas de higiene y conservación para prevenir bacterias e infecciones gastrointestinales. En fechas clave como el Día de las Velitas, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, se recomienda cuidar las cantidades y frecuencia de consumo de dulces como buñuelos y natilla.

Señales de alerta en la salud psicológica

Paola Zapata Arroyave, nutricionista de la Universidad CES, aclara que ningún alimento por sí solo causa aumento de peso inmediato, pero aconseja mantener una dieta equilibrada con frutas y verduras. Caminar, bailar y realizar actividades recreativas ayudan a mantener la actividad física sin generar ansiedad.

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La preocupación excesiva por el peso puede derivar en trastornos alimentarios, según analiza el Hospital Infantil Universitario de San José. Señales de alerta incluyen contar calorías obsesivamente, evitar reuniones sociales o sentir culpa por comer, comportamientos que merecen atención profesional inmediata para prevenir daños psicológicos graves.