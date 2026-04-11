Urgente: Familia busca desesperadamente a Fiona, perrita extraviada en Villatina, Medellín

Una familia en el oriente de Medellín pide ayuda para encontrar a Fiona, una perrita senior con problemas de salud que se extravió en el barrio Villatina. La familia ruega por la solidaridad ciudadana para facilitar su regreso a casa.

Minuto30.com - Una familia en el oriente de Medellín atraviesa horas de angustia y desesperación desde el viernes 10 de abril. Fiona, una perrita de edad avanzada, se extravió en el barrio Villatina y sus dueños imploran la solidaridad de la comunidad para encontrarla. La situación es crítica debido al delicado estado de salud de Fiona; su avanzada edad y condiciones específicas la hacen vulnerable en las calles.

Su ceguera parcial y sordera dificultan su orientación, haciéndola incapaz de detectar vehículos o guiarse visualmente para regresar a casa. La familia ha desplegado todos los medios a su alcance, pero la ayuda ciudadana es crucial en este momento de incertidumbre. La difusión de la información y la colaboración de quienes residen en la zona son fundamentales para lograr el reencuentro. \Para facilitar su identificación y localización, la familia ha proporcionado detalles importantes sobre Fiona. Fiona es una perrita senior, lo que significa que es de edad avanzada. Esta condición, combinada con su vista y oído deteriorados, la hace particularmente vulnerable. Su familia teme que esté asustada, desorientada o escondida en algún lugar, lo que dificulta aún más su búsqueda. El barrio Villatina, ubicado en la Comuna 8 - Villa Hermosa, en el oriente de Medellín, es el lugar donde se perdió el rastro de Fiona el viernes 10 de abril. La familia ha instado a cualquier persona que la haya visto, o que tenga información sobre su paradero, a que se ponga en contacto de forma URGENTE. La familia de Fiona, con el corazón roto, espera ansiosamente su regreso. Se han establecido canales de comunicación para facilitar el contacto y la coordinación. La familia subraya la importancia de actuar con cautela en caso de encontrarla. Es crucial acercarse a Fiona lentamente para no asustarla y, si es posible, resguardarla hasta que se pueda contactar a su familia. \La familia hace un llamado desesperado a la comunidad para que participe activamente en la búsqueda de Fiona. Se solicita a los residentes de Villatina, La Sierra, Las Estancias y barrios aledaños que estén atentos a cualquier avistamiento de la perrita. La difusión de la información a través de redes sociales, grupos de WhatsApp y cualquier otro medio posible es vital para aumentar las posibilidades de encontrarla. El número de contacto principal, un número de WhatsApp, es 312 866 02 68. Cualquier información, por mínima que sea, podría ser crucial para el reencuentro de Fiona con su familia. La familia enfatiza que la colaboración de la ciudadanía puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de Fiona, dado su delicado estado de salud. Se hace un llamado a la empatía y la solidaridad, recordando que la tenencia responsable de mascotas implica cuidar de ellas en todas las circunstancias, especialmente cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. La familia agradece de antemano cualquier ayuda que se pueda brindar y confía en que, con la colaboración de todos, Fiona podrá regresar sana y salva a su hogar





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