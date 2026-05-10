Urgente: Medicina Legal busca familiares de ocho personas fallecidas en Bogotá

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha emitido un llamado de urgencia para localizar a los familiares de ocho personas fallecidas que actualmente se encuentran en la sede principal de Bogotá. Aunque los cuerpos ya pasaron por los procesos forenses y se encuentran plenamente identificados, la institución no ha logrado contactar a sus seres queridos para que realicen los trámites de reclamación y les brinden el respectivo sepelio.

Si usted es familiar, amigo o conocido de alguna de las personas mencionadas, por favor acérquese con urgencia a la sede principal de Medicina Legal en Bogotá .

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha emitido un llamado de urgencia para localizar a los familiares de ocho (8) personas fallecidas que actualmente se encuentran en la sede principal de Bogotá. Aunque los cuerpos ya pasaron por los procesos forenses y se encuentran plenamente identificados, la institución no ha logrado contactar a sus seres queridos para que realicen los trámites de reclamación y les brinden el respectivo sepelio





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