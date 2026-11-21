El cofundador de Waze Uri Levine insta a los líderes de startups en Colombia a no ingresar a la política para fortalecer el ecosistema empresarial.

Uri Levine, reconocido empresario israelí y cofundador de la aplicación de navegación Waze, ha regresado a Colombia para compartir estrategias clave con la comunidad de innovación local. Durante su reciente visita, el inversor también conocido por su papel en Moovit, centró sus recomendaciones en disuadir a los fundadores exitosos de transitar hacia la carrera política. Levine argumenta que esta desviación restar recursos vitales al ecosistema empresarial en pleno crecimiento.

La advertencia sobre la política

Uri Levine declaró explícitamente a los emprendedores colombianos que han alcanzado el éxito empresarial que deben mantenerse alejados de la política. Considera que ingresar al Congreso o buscar la Presidencia no contribuye al desarrollo del sector tecnológico. El objetivo principal de los fundadores debe ser impulsar a las nuevas generaciones de empresarios mediante el mentoría.

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Levine señaló que existe un problema global donde los partidos políticos priorizan conservar el poder en lugar de generar valor social. Afirmó que la gente desconfía universalmente de estas instituciones. Esta dinámica explica por qué recomienda evitar la participación directa en el sistema partidista.

En Israel, los emprendedores tratan de evitar la política de manera consistente. El ecosistema mantiene una separación clara entre el sector privado innovador y las instituciones gubernamentales. Esta distinción permite que la energía y el capital fluyan directamente hacia la creación de empresas tecnológicas.

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Evolución del ecosistema local

Cuando Levine lanzó Waze en Colombia en el año 2010, aún no existían referentes nacionales sólidos en el sector tecnológico regional. La presencia dominante era Mercado Libre en toda América Latina. El panorama ha cambiado significativamente desde entonces con el surgimiento de gigantes locales.

Actualmente, Colombia cuenta con compañías como Rappi que han alcanzado valoraciones importantes y reconocimiento internacional. Estas empresas demuestran la capacidad creativa de la región. Sin embargo, Levine considera que falta experiencia en la creación y venta de empresas.

Lo que más le hace falta al ecosistema es experiencia práctica de fundadores veteranos. Esa es la contribución principal que Uri Levine intenta aportar a la comunidad local. La transferencia de conocimiento tácito es fundamental para el siguiente nivel de madurez.

Startup Academy e inteligencia artificial

Levine presentó Startup Academy, una iniciativa educativa disponible en Uri.academy. El proyecto combina lecciones grabadas con herramientas de inteligencia artificial avanzadas. La plataforma comenzó con contenidos en inglés y posteriormente incorporó el portugués.

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Recientemente, la plataforma inició su versión en español para llegar a un público más amplio en la región. Una de las herramientas estrella es Ask Uri, un modelo basado en respuestas dadas por el empresario a lo largo de los años. Este sistema permite responder nuevas preguntas específicas.

La inteligencia artificial facilita el aprendizaje acelerado y el desarrollo de soluciones en menos tiempo. Uri Levine reconoce que la tecnología transforma la productividad global. Sin embargo, advierte que también puede utilizarse con propósitos negativos si no se gestiona con ética.