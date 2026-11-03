Uribe acusó a Gómez de pedir hojas de vida: ministro lo niega rotundamente

Álvaro Uribe afirmó que Miguel Gómez solicita documentos de congresistas del Centro Democrático. El ministro de Hacienda desmiente las acusaciones y defiende la Ley de Rescate Fiscal.

El expresidente Álvaro Uribe ha intensificado su confrontación pública con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, tras publicar dos declaraciones en las que acusaba al funcionario de solicitar hojas de vida a miembros del Congreso por su partido, el Centro Democrático. Esta disputa política surge en un momento crucial donde la negociación de la Ley de Rescate Fiscal exige un amplio apoyo parlamentario para evitar una crisis económica mayor. Uribe utilizó sus redes sociales para lanzar señalamientos directos, implicando que el gobierno actual estaría utilizando documentos personales de los legisladores como moneda de cambio para la burocracia o favores políticos.

Acusaciones directas contra el ministro

En su primer mensaje, Uribe hizo un llamado de atención breve pero contundente a sus parlamentarios, advirtiéndoles que no deberían entregar sus hojas de vida al Gobierno. El expresidente mencionó explícitamente al representante Mateo Hidalgo como parte de los afectados por estas supuestas solicitudes. La acusación sugiere que existe una presión institucional para obtener documentos personales de los congresistas con fines que el expresidente considera ilegítimos o coercitivos. Este gesto busca movilizar a su bancada contra lo que describe como una práctica indebida por parte del ejecutivo.

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Defensa del ministro de Hacienda

Miguel Gómez respondió casi de inmediato a los alegatos de Uribe, rechazando categóricamente cualquier insinuación de ofrecer posiciones burocráticas a cambio de votos. El titular de la cartera de Hacienda afirmó que los congresistas con quienes ha mantenido conversaciones han escuchado la situación con respeto, sin que se hayan exigido contraprestaciones de ningún tipo. Gómez resaltó que la magnitud del desastre fiscal heredado del gobierno anterior requiere una solución urgente y que la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República. Para el ministro, la transparencia y la responsabilidad son pilares fundamentales de su gestión.

Contexto fiscal y herencia del gobierno anterior

El ministro enfatizó que la difícil situación fiscal del país se debe en gran medida a los malos manejos de la administración Petro. Gómez declaró que el Congreso conoce perfectamente la corrupción y la irresponsabilidad del gobierno anterior, pero sostuvo que el gobierno actual es distinto, responsable y transparente. Argumentó que su talante y el de su equipo les impide solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto. Reiteró que ni de su partido ni de ningún otro ha recibido la más mínima insinuación o documento en ese sentido, desmintiendo así la narrativa del expresidente.

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Tensión en la negociación del rescate fiscal

La disputa entre Uribe y Gómez se enmarca en la discusión de la Ley de Rescate Fiscal, un paquete de medidas que incluye impuestos controvertidos. La bancada del Centro Democrático ha manifestado que solo apoyará el capítulo del recorte del Estado, pero no las nuevas cargas tributarias propuestas. Esta postura crea un obstáculo significativo para la aprobación de la ley, que el gobierno considera crítica para la estabilidad económica. Gómez llamó a la bancada de gobierno a discutir el articulado presentado la semana pasada, subrayando la necesidad de un acuerdo nacional ante una situación sin precedentes.

Próximos pasos y escenarios posibles

El ministro sentenció que el país está ante una situación crítica que demanda una unidad nacional para impedir el peor de los escenarios: la quiebra del Estado colombiano. La negociación continúa siendo tensa, con el Centro Democrático manteniendo su línea dura sobre los impuestos. El tiempo para llegar a un consenso se reduce, lo que aumenta la presión sobre los legisladores para tomar una decisión. La falta de acuerdo podría tener consecuencias severas para las finanzas públicas y la economía nacional, manteniendo el foco en la capacidad del gobierno para gestionar la crisis fiscal sin caer en las prácticas que Uribe denuncia.