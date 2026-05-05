Uribe critica fuertemente a Petro y Cepeda por su política educativa

El expresidente Álvaro Uribe acusó a Gustavo Petro e Iván Cepeda de buscar acabar con la educación privada e intervenir en la Universidad Nacional, generando debate en el contexto de las elecciones de 2026.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha intensificado sus críticas hacia el candidato presidencial Iván Cepeda y la administración actual liderada por el presidente Gustavo Petro , centrándose particularmente en la política educativa que se está implementando.

A través de su cuenta en la red social X, Uribe ha expresado su preocupación y desconfianza en las intenciones del gobierno, acusándolo de buscar la eliminación de la educación privada en Colombia. Sus declaraciones han generado un debate considerable en el ámbito político y educativo nacional, avivando las tensiones en el contexto de la contienda electoral para las presidenciales de 2026.

Uribe argumenta que las políticas propuestas y las acciones llevadas a cabo por Petro y Cepeda representan una amenaza directa a la autonomía y viabilidad de las instituciones educativas privadas, a las que considera un pilar fundamental del sistema educativo colombiano. El exmandatario ha señalado específicamente la imposición de nuevos impuestos y la promoción de reformas que, según su perspectiva, debilitarían la capacidad financiera y operativa de estas instituciones.

Además, Uribe ha cuestionado la gestión de la Universidad Nacional, afirmando que está siendo tratada como una extensión de la Presidencia, lo que, a su juicio, compromete su independencia y su capacidad para cumplir con su misión educativa. Esta acusación ha sido particularmente contundente, sugiriendo una injerencia indebida del poder ejecutivo en la administración de una institución de educación superior emblemática para el país.

La crítica de Uribe se extiende a la atribución de logros del gobierno anterior, encabezado por Iván Duque, al actual gobierno de Petro. En su publicación en X, el exmandatario señaló que las obras culturales que se están destacando actualmente fueron iniciadas durante la administración de Duque, lo que, según su interpretación, evidencia una apropiación indebida de logros ajenos.

Esta acusación se suma a una serie de cuestionamientos que Uribe ha formulado en relación con la gestión de Petro, incluyendo aspectos económicos, sociales y de seguridad. El contexto político en el que se producen estas declaraciones es crucial. La contienda por la presidencia de 2026 se perfila como una batalla reñida, y Uribe, como una figura influyente dentro de la oposición, busca posicionar sus argumentos y movilizar a sus seguidores en contra de las políticas del gobierno actual.

La elección de la educación como uno de los principales focos de su crítica puede interpretarse como una estrategia para conectar con un amplio sector de la población preocupada por el futuro de la educación en Colombia. La suspensión del pago del impuesto al patrimonio para las entidades sin ánimo de lucro por parte de la Corte Constitucional, aunque mencionada brevemente en la noticia original, representa un revés para las políticas fiscales del gobierno y un respaldo a las preocupaciones expresadas por Uribe y otros críticos.

La controversia generada por las declaraciones de Uribe ha provocado reacciones diversas en el ámbito político y social. Mientras que sus seguidores han respaldado sus críticas, argumentando que son necesarias para defender la educación privada y la autonomía universitaria, sus opositores han cuestionado la veracidad de sus afirmaciones y lo han acusado de polarizar el debate público. La discusión sobre el futuro de la educación en Colombia es compleja y multifacética, y las declaraciones de Uribe han contribuido a intensificarla.

Es importante destacar que la política educativa del gobierno Petro se basa en la ampliación del acceso a la educación pública y la reducción de las desigualdades en el sistema educativo. Sin embargo, sus críticos argumentan que estas políticas pueden tener efectos negativos en la calidad de la educación y en la viabilidad de las instituciones educativas privadas.

La tensión entre estos dos enfoques es evidente y se espera que continúe siendo un tema central en el debate público en los próximos meses. La tragedia en la mina de Sutatausa, con el fallecimiento de nueve mineros, ha añadido una capa adicional de complejidad al panorama político y social del país, generando un clima de luto y consternación nacional.

La atención pública se ha dividido entre la crisis educativa y la tragedia minera, lo que dificulta aún más la búsqueda de soluciones consensuadas a los problemas que enfrenta Colombia





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