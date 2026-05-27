Uribe defiende a Paloma Valencia y critica a Iván Cepeda en entrevista

El expresidente Álvaro Uribe respaldó a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, destacando su coherencia y franqueza, y arremetió contra Iván Cepeda, a quien acusó de engaños y de representar un modelo castrochavista.

El expresidente y líder del Centro Democrático , Álvaro Uribe , salió en defensa de la candidata presidencial de su partido, Paloma Valencia , en medio de las críticas que ha recibido por las alianzas política s que ha forjado en la recta final de la campaña.

Durante una entrevista radial, Uribe afirmó que la senadora ha mantenido una conducta pública coherente a lo largo de su trayectoria política y destacó que nunca ha utilizado a terceros para enviar mensajes políticos. Según Uribe, Valencia siempre ha expresado sus posiciones de manera directa, sin intermediarios, lo que considera una fortaleza en un escenario político donde predominan los mensajes calculados.

El exmandatario señaló que los acuerdos alcanzados por Valencia han sido con colectividades y no con personas específicas, lo que garantiza la transparencia de los apoyos recibidos. En este sentido, afirmó que lo que ha recibido es apoyo de partidos y movimientos que comparten sus principios de seguridad y libertad económica, y no favores personales que comprometan su independencia.

Uribe también defendió el carácter político de Valencia, describiéndola como una persona frontal que dice las cosas como le nacen, sin rodeos ni dobleces. Consideró que esa franqueza es una de sus principales virtudes frente a un electorado cansado de promesas vacías.

Sin embargo, la entrevista no se limitó a la defensa de Valencia. Uribe también dedicó fuertes críticas al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quien acusó de ser un engañador y de haber cambiado de postura en temas clave. Uribe aseguró que Cepeda ha negado su complicidad y su pertenencia a las FARC, pero que en realidad ha sido un aliado de esa guerrilla.

Incluso, sostuvo que Cepeda, quien se presenta como un gran enemigo de los paramilitares, terminó siendo amigo de ellos en ciertos momentos. Estas declaraciones buscan desacreditar la imagen de Cepeda como defensor de los derechos humanos. El expresidente fue más allá al afirmar que el proyecto político de Cepeda representa un modelo cercano al castrochavismo, haciendo referencia a los regímenes de Cuba y Venezuela.

En contraste, pintó a Paloma Valencia como la opción que garantiza el sometimiento a la justicia y el respeto por el orden constitucional. Uribe insistió en que una eventual presidencia de Valencia significaría un giro hacia la seguridad y la libertad económica, mientras que la de Cepeda llevaría al país hacia el socialismo del siglo XXI.

Estas declaraciones se dan en un clima electoral cada vez más polarizado, donde los principales candidatos buscan consolidar sus bases y atraer a los indecisos de cara a la primera vuelta. Finalmente, Uribe hizo un llamado al sector privado y a los votantes a estar atentos, porque según él, Cepeda engaña a todo el mundo con su discurso de paz y reconciliación.

Aseguró que la candidata del Centro Democrático es la única que puede garantizar un futuro próspero y seguro para Colombia, basado en los principios que han caracterizado a su movimiento político. La entrevista refleja la estrategia de Uribe de reforzar el perfil de Valencia como una líder firme y honesta, al tiempo que busca debilitar a su principal contrincante en la contienda electoral.

Con estas declaraciones, el expresidente espera movilizar a los votantes de derecha y convencer a aquellos que aún dudan de la capacidad de Valencia para gobernar





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