Uribe Desata Controversia con Declaraciones sobre el Proceso de Paz y el Plebiscito

El expresidente Álvaro Uribe afirma que Juan Manuel Santos rechazó un acuerdo nacional tras el triunfo del 'no' en el plebiscito, lo que ha generado fuertes reacciones y desmentidos de figuras clave del proceso de paz.

La reciente entrevista concedida por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez en el programa 6AM W de Caracol Radio ha desatado una ola de reacciones y controversias, particularmente entre figuras clave que participaron en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo ( FARC-EP ), culminado en el acuerdo de 2016 durante la presidencia de Juan Manuel Santos .

El centro de la discusión radica en las declaraciones de Uribe sobre el plebiscito realizado para validar el acuerdo de paz, un evento en el que la campaña del ‘no’, liderada por el propio Uribe, obtuvo la victoria. El expresidente Uribe afirmó que, tras el triunfo del ‘no’, extendió una propuesta de acuerdo nacional al entonces presidente Santos, la cual, según su versión, fue rechazada en favor de complacer las demandas de las FARC.

Uribe enfatizó que su campaña libró una batalla exhaustiva para defender sus posturas y buscar una solución que consideraba más adecuada para el país. Sin embargo, estas afirmaciones han sido vehementemente cuestionadas por varios de los actores involucrados en el proceso de paz.

Humberto de la Calle, quien encabezó el equipo negociador del gobierno con las FARC-EP, desmintió categóricamente la versión de Uribe, asegurando que ambas partes aceptaron el resultado del plebiscito y reanudaron las conversaciones con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo. De la Calle recordó que se llevaron a cabo extensas negociaciones en Bogotá con los representantes del ‘no’, y que la gran mayoría de las propuestas presentadas por este sector fueron incorporadas al nuevo texto del acuerdo.

No obstante, señaló que, a pesar de estos esfuerzos, los voceros del ‘no’, bajo la dirección de Uribe, optaron por romper el diálogo y abandonar la búsqueda de un consenso. Por su parte, Roy Barreras, candidato presidencial y miembro de la delegación de paz, calificó las declaraciones de Uribe como “absolutamente falsas”, revelando que el presidente Santos les encomendó a Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, el General Naranjo y a él mismo la tarea de intentar llegar a un acuerdo con Uribe antes de la firma definitiva del acuerdo de paz.

Barreras detalló que el propio Uribe, junto con el entonces senador Iván Duque y el actual senador Rafael Nieto, participaron activamente en numerosas reuniones y presentaron alrededor de 70 propuestas, de las cuales 68 fueron aceptadas por el gobierno. A pesar de esta flexibilidad y disposición al diálogo, Barreras denunció que Uribe y su equipo continuaron oponiéndose al acuerdo, lo que, según su opinión, demuestra que su verdadero interés no era la paz ni la seguridad del país, sino más bien “enterrar la verdad”.

La controversia se extendió a otros miembros del gobierno de Santos. Martín Santos, hijo del expresidente, se limitó a responder a las declaraciones de Uribe con un breve mensaje en su cuenta de X, calificándolas como “otra falsedad”.

Asimismo, el exministro Juan Fernando Cristo también contradijo la versión de Uribe, afirmando que sí existió una genuina intención de construir consensos con los sectores del ‘no’. Cristo recordó que se lograron avances significativos con la participación de figuras como Iván Duque, Óscar Iván Zuluaga, Marta Lucía Ramírez y Carlos Holmes Trujillo, entre otros.

Estas declaraciones sugieren que, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas, hubo un esfuerzo por encontrar puntos en común y construir una paz duradera y sostenible. La discrepancia en los relatos sobre los eventos que siguieron al plebiscito de 2016 pone de manifiesto las profundas divisiones que aún persisten en la sociedad colombiana en relación con el proceso de paz y la implementación del acuerdo con las FARC-EP.

La discusión pública sobre estos temas es crucial para la reconciliación nacional y la construcción de un futuro más pacífico y justo para todos los colombianos. La insistencia de Uribe en su versión de los hechos y las contundentes refutaciones de sus oponentes evidencian la complejidad de este capítulo de la historia colombiana y la necesidad de un análisis riguroso y objetivo de los acontecimientos





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