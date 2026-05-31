Uribe reconoce derrota y respalda a De la Espriella para segunda vuelta

El expresidente Álvaro Uribe aceptó la derrota del Centro Democrático en primera vuelta y anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella de cara al balotaje contra Iván Cepeda.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reconoció la derrota del Centro Democrático en la primera vuelta presidencial de 2026 y confirmó que apoyará a Abelardo de la Espriella en el balotaje frente a Iván Cepeda.

A través de su cuenta en la red social X, Uribe escribió: 'Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia'. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quedó fuera de la segunda vuelta, que disputarán Abelardo de la Espriella, de Salvación Nacional, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

En su mensaje, Uribe confirmó que tanto él como su partido respaldarán la candidatura de De la Espriella en la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.

'Ganó el doctor Abelardo De la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero', señaló el exmandatario.

Asimismo, hizo un llamado a los sectores de derecha y centroderecha para respaldar a De la Espriella y consolidar un bloque político unificado frente a la candidatura de Iván Cepeda. Uribe sostuvo que el país enfrenta una decisión trascendental en las próximas elecciones y pidió a los ciudadanos apoyar al candidato de Salvación Nacional.

'Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas', concluyó el exjefe de Estado. Con los resultados de la primera vuelta, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda avanzaron al balotaje que definirá al próximo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

En las próximas semanas, ambos candidatos buscarán sumar el respaldo de los sectores políticos que quedaron por fuera de la contienda, en una campaña que se anticipa altamente polarizada. La decisión de Uribe de apoyar a De la Espriella marca un giro estratégico en la derecha colombiana, que busca evitar que el Pacto Histórico consolide el poder. Analistas políticos señalan que este respaldo podría movilizar a votantes tradicionales del uribismo y definir el resultado de la segunda vuelta.

Por su parte, Iván Cepeda, representante de la izquierda, ha llamado a la unidad de las fuerzas progresistas para enfrentar lo que denomina 'la amenaza de la derecha radical'. La campaña se perfila como una confrontación entre dos modelos de país: uno basado en el libre mercado y las libertades individuales, propugnado por De la Espriella, y otro con énfasis en la justicia social y la intervención estatal, abanderado por Cepeda.

Mientras tanto, Paloma Valencia, aunque derrotada, ha sido reconocida por Uribe como una líder emergente que mantendrá un papel protagónico en el Centro Democrático. El partido, que históricamente ha sido el principal vehículo del uribismo, deberá redefinir su estrategia de cara a las elecciones legislativas y locales futuras. En este contexto, el apoyo de Uribe a De la Espriella no solo busca ganar la presidencia, sino también preservar la influencia del uribismo en el escenario político colombiano.

La polarización se intensifica, y los colombianos se preparan para una campaña electoral que promete ser una de las más reñidas de la historia reciente





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