Uribe y Cepeda se enfrentan en X: Acusaciones cruzadas sobre el conflicto armado y vínculos criminales

El expresidente Álvaro Uribe y el candidato presidencial Iván Cepeda protagonizaron un tenso intercambio de acusaciones en la red social X, reavivando antiguas controversias sobre el conflicto armado, el paramilitarismo y los vínculos con grupos criminales. Las acusaciones se centraron en el papel del padre de Cepeda en las Farc y la condena del hermano de Uribe por paramilitarismo. La discusión puso de manifiesto las profundas divisiones políticas del país.

Crédito: Colprensa\Un tenso enfrentamiento se desató en la red social X entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el candidato presidencial Iván Cepeda Castro, luego de que este último respondiera a una serie de señalamientos realizados por Uribe. El intercambio de acusaciones, que rápidamente escaló en intensidad, reavivó antiguas controversias y puso de manifiesto las profundas divisiones política s en el país.

El detonante fue un trino de Uribe, en el cual acusaba al padre de Cepeda, Manuel Cepeda Vargas, de ser un “violento frentero” de las Farc, aludiendo a su participación en la lucha armada. Cepeda, por su parte, respondió recordando los vínculos con grupos paramilitares por los que fue condenado Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente. \En la primera parte de su trino, Uribe afirmó: “Manuel Cepeda promovió la lucha armada de frente. Su hijo Iván, candidato, engaña con la Paz Total, es solapado. Ataca a mi hermano, que no es candidato, para ocultar sus responsabilidades criminales”. A continuación, el exmandatario profundizó en sus acusaciones, describiendo a Manuel Cepeda como un “alto jerarca” que sacrificó la democracia interna y la movilización civil en favor del militarismo radical de las Farc. Uribe citó extractos de libros y documentos que, según él, respaldaban sus afirmaciones, buscando así darle mayor solidez a sus argumentos. Además, acusó a Iván Cepeda de promover la violencia disfrazada de Paz Total, señalando el aumento de masacres en el país y cuestionando su postura frente a la Constituyente. También lo acusó de tener vínculos con organizaciones criminales y de participar en la corrupción en la contratación pública. En otro apartado de su extenso trino, Uribe acusó a Cepeda de alterar actas judiciales y de evadir la presentación de pruebas, refiriéndose a un caso relacionado con su hermano Santiago. \La respuesta de Iván Cepeda no se hizo esperar. El senador y candidato presidencial respondió directamente a Uribe, defendiendo la memoria de su padre y reiterando la condena de su hermano Santiago. Cepeda afirmó que su padre fue asesinado por la extrema derecha, a la cual, según él, pertenece Uribe, y que la justicia nacional e interamericana han corroborado esta versión. Además, enfatizó que Santiago Uribe es un criminal condenado por paramilitarismo y jefe de la banda “Los 12 Apóstoles”, responsable de numerosas masacres. En sus declaraciones, Cepeda acusó a Uribe de intentar desviar la atención de los crímenes cometidos por su hermano, utilizando argumentos similares a los que, según Cepeda, fueron utilizados para justificar el asesinato de su padre. Uribe, por su parte, puso en duda la validez del testimonio del mayor Meneses, principal testigo en contra de su hermano, argumentando que este fue retirado de la Policía por narcotráfico y se refugió en Venezuela antes de acusar a Santiago Uribe. Enfatizó que, en el juicio, se demostró que su hermano no se encontraba en el lugar donde supuestamente ocurrió la reunión a la que se refería Meneses. Este intercambio de acusaciones pone de manifiesto la polarización política que vive Colombia y la dificultad de alcanzar consensos en temas sensibles como el conflicto armado y la lucha contra la impunidad.





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