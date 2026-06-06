Uribe y De La Espriella respaldan a Keiko Fujimori en Perú y destacan la oportunidad de estrechar lazos con Colombia

El expresidente colombiano Álvaro Uribe y el abogado Fernando De La Espriella expresaron su apoyo a la candidata presidencial Keiko Fujimori para la segunda vuelta electoral en Perú, señalando que su eventual triunfo permitiría una agenda conjunta entre ambos países en materia comercial y democrática. Las declaraciones se producen en un contexto de alta polarización e inestabilidad política en Perú, donde más de 27 millones de ciudadanos decidirán entre el fujimorismo y una opción de izquierda liderada por Pedro Castillo, según informaron fuentes cercanas a la campaña. El respaldo internacional se suma a la compleja coyuntura previa a los comicios del próximo domingo.

El candidato presidencial colombiano, Álvaro Uribe Vélez, expresó su respaldo a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral de Perú , señalando que tanto Colombia como Perú tienen la oportunidad de estrechar lazos si ambos liderazgos llegan al poder en sus respectivos países.

En un mensaje dirigido al pueblo peruano, Uribe destacó que Fujimori, al igual que él, se enfrenta en Perú a un candidato de izquierda radical, y subrayó la importancia de esta jornada decisiva para la democracia de la región. El exmandatario colombiano envió un saludo fraternal al pueblo peruano, con el deseo de que elijan bien por la salud de su república y por el futuro de toda Latinoamérica.

A su vez, el abogado y excongresista Fernando De La Espriella, quien ha sido un cercano aliado de Uribe, aseguró que Colombia y Perú tienen la oportunidad de trabajar una agenda conjunta basada en el fortalecimiento de las relaciones comerciales. De La Espriella felicitó a Fujimori por su sacrificio y el de su familia, y le reconoció su lucha incansable por la democracia, afirmando que Perú necesita una presidenta de sus cualidades, patriotismo y compromiso.

Además, el abogado colombiano instó a Pedro Pablo Kuczynski, quien inicialmente quedó en tercer lugar en la primera vuelta, a reconocer su derrota y prepararse para el debate, aunque este mensaje parece haber sido rehecho en el contexto de la segunda vuelta entre Fujimori y Pedro Castillo. Las elecciones presidenciales de Perú se deciden este domingo con la segunda vuelta que disputan Fujimori y Sánchez, una contienda cuyo ganador se convertirá en el noveno presidente del país en diez años, al alcanzarse una década plagada de inestabilidad política.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para determinar si devuelven al fujimorismo al poder después de un cuarto de siglo o si, por el contrario, se retoma un proyecto de izquierda en torno a la simbólica figura del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022). Esta elección se percibe como un punto de inflexión no solo para Perú, sino para toda la región, dado el contexto de polarización política y la crisis institucional que ha marcado la última década en el país andino.

La injerencia de actores internacionales y la división entre fuerzas progresistas y conservadoras han llevado a que estos comicios sean observados con especial atención por la comunidad internacional. De ganar Fujimori, se esperaría una continuidad de políticas económicas más liberales y una mayor alineación con Gobiernos de derecha en la región, como el de Colombia.

Por el contrario, una victoria de Castillo representaría un giro hacia la izquierda, con promesas de reformas sociales, constitucionales y económicas que podrían alterar el statu quo. A pesar de que Castillo se encuentra encarcelado desde diciembre de 2022, acusado de rebelión tras intentar disolver el Congreso, su partido, Perú Libre, sigue teniendo una base de apoyo significativa. La campaña ha estado marcada por la tensiones, los discursos populistas y la desconfianza en las instituciones electorales.

En este escenario, el respaldo de figuras como Uribe y De La Espriella a Fujimori no solo es un gesto de solidaridad ideológica, sino también un intento por construir puentes entre gobiernos潜在的 afines en la región. La mención a una agenda conjunta en materia comercial sugiere que, de consolidarse un triunfo de la candidata de Fuerza Popular, se podrían revitalizar acuerdos bilaterales y fortalecer la integración económica entre ambos países.

Sin embargo, también existe escepticismo entre analistas sobre la viabilidad de estos planes, dados los históricos conflictos diplomáticos y las diferencias en los modelos de desarrollo propuestos por cada actor. A nivel interno, Perú enfrenta profundas brechas sociales, corrupción estructural y un descontento ciudadano que ha llevado a la constante rotación de autoridades. El hecho de que en la última década hayan existido nueve presidentes evidencia la fragilidad del sistema político peruano.

Esta inestabilidad ha sido aprovechada por movimientos extremistas, tanto de derecha como de izquierda, para capitalizar el desencanto popular. En este contexto, la elección del próximo domingo no solo definirá el rumbo de Perú para los próximos cinco años, sino que también enviará una señal sobre el futuro del equilibrio de poderes en América Latina.

La posibilidad de que una mujer asuma la presidencia por primera vez en la historia de Perú ha generado expectativas adicionales, aunque también resistencias entre sectores más conservadores. En conclusión, las declaraciones del expresidente Uribe y del abogado De La Espriella ponen de relieve la dimensión regional de los comicios peruanos y la apuesta por una alianza estratégica en caso de que Fujimori resulte electa.

La incertidumbre persiste, sin embargo, dado el alto grado de polarización y el legado de inestabilidad que caracteriza a la política peruana en la última década. El mundo observa con atención el desenlace de esta contienda, consciente de que sus repercusiones trascenderán las fronteras del país andino





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