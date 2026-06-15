Uruguay sufre contratiempo logístico a un día de su debut en el Mundial 2026

La selección uruguaya no obtuvo a tiempo los permisos para ingresar a Estados Unidos, lo que forzó la reprogramación de su vuelo charter y generó retrasos en su llegada a la sede del partido inaugural del Grupo G contra Arabia Saudí. La FIFA atribuyó el error a la aerolínea.

La selección uruguaya de fútbol enfrenta un contratiempo logístico a un día de su debut en el Mundial 2026 . La delegación no contaba con el permiso necesario para ingresar a Estados Unidos, lo que generó un retraso en el vuelo charter desde Cancún, México, hacia Fort Lauderdale, cerca de Miami.

Para cumplir con los protocolos de llegada establecidos por la organización del torneo, la comitiva oficial debe aterrizar en territorio estadounidense antes de un horario límite definido. Ante esta situación, se realizó una reprogramación de último momento del transporte aéreo, alterando el cronograma previsto de actividades previas al partido inaugural del Grupo G, programado para este lunes a las 18:00 hora local de Miami contra Arabia Saudí.

Durante la gestión operativa, los jugadores permanecieron concentrados en el complejo Mayakoba en Cancún, que funciona como centro de operaciones del equipo. A pesar del contratiempo, la delegación proyecta cumplir con los márgenes de tiempo estipulados y evitar sanciones administrativas. El director técnico Marcelo Bielsa minimizó el retraso de más de tres horas en una rueda de prensa, calificándolo como un incidente menor.

La FIFA emitió un comunicado explicando que el error fue 'relacionado con los permisos en México' y que correspondía a la aerolínea contratada. Uruguay comparte el Grupo G con España y Arabia Saudí, y su desempeño es seguido con atención por analistas deportivos internacionales. Este incidente se suma a otros percanceslogísticos reportados durante la fase inicial del certamen, aunque hasta el momento no ha afectado la participación del equipo en el torneo.

La selección celeste busca iniciar su camino con una victoria en un grupo considerado equilibrado y de alto nivel competitivo





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