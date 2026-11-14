Uruguay vence 2-1 a Argentina en debut post-Messi con victoria de Forlán

La Selección uruguaya, dirigida por Diego Forlán, venció 2-1 a Argentina en La Bombonera. Leonardo Balerdi y Maximiliano Araújo marcaron para los celestes.

La Selección Argentina perdió 2-1 ante Uruguay en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, marcando el primer partido de la era sin Lionel Messi. El equipo dirigido por Lionel Scaloni no pudo evitar la derrota en un encuentro disputado el viernes por la noche, donde la ausencia de su figura principal se sintió en el campo.

Detalles del marcador y goles celestes

Uruguay volvió a vencer a la Albiceleste tras tres años de historia, logrando este triunfo también en el estadio de Boca Juniors. Los goles de la Celeste llegaron en el segundo tiempo, con Leonardo Balerdi anotando en contra al minuto 47 y Maximiliano Araújo sumando el segundo al minuto 53. Julián Álvarez logró descontar para Argentina al minuto 72, pero no fue suficiente para cambiar el resultado final.

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Posiciones de los entrenadores y contexto

Diego Forlán, quien dirige a Uruguay, celebró el triunfo como un paso importante para el crecimiento del equipo. El técnico uruguayo señaló que enfrentarlos fue un desafío difícil, pero que su equipo supo atacar y mantenerse ordenado. Por su parte, Lionel Scaloni extendió su contrato hasta después del Mundial de 2030 y expresó que, aunque el resultado no fue el esperado, el equipo mostró cosas positivas para analizar en el futuro.

Impacto en la asistencia y el mercado

La concurrencia al estadio fue notablemente baja, con apenas unos 20.000 espectadores, lo que representa cerca del 40 por ciento de la capacidad. Este fenómeno se atribuye a la ausencia de Messi y a los altos precios de las localidades impuestos por la AFA. A pesar de la baja asistencia, Argentina mantuvo una ventaja táctica significativa durante gran parte del partido.

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Rendimiento físico y táctico del encuentro

Los dirigidos por Scaloni dominaron con un 72 por ciento de posesión de balón y realizaron 17 intentos al arco de la visita. Sin embargo, la portería de Cristopher Fiermarín, del Atlético Bucaramanga, se mostró decisiva con atajadas clave. Por otro lado, Darwin Núñez fue un problema constante para los centrales argentinos, destacando su impacto ofensivo durante todo el juego.

Reacciones y perspectiva histórica

Julián Álvarez y Cristopher Fiermarín destacaron el valor del aprendizaje tras el partido. Rulli, quien actuó como capitán, admitió la tristeza por empezar un nuevo proceso con derrota, pero mostró optimismo. Uruguay ahora suma 59 victorias y 46 empates contra las 92 de Argentina en este clásico, consolidando su reciente dominio en estos enfrentamientos directos.