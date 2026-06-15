Uruguay vs Arabia Saudita: debut clave en el Mundial 2026

Uruguay inicia su participación en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudita en un partido decisivo del Grupo H. Sigue todos los detalles, horario y transmisión en vivo por Canal RCN y Win Sports.

Uruguay debuta en el Mundial 2026 enfrentando a Arabia Saudita en un partido clave del Grupo H. La Celeste, bajo la dirección de Marcelo Bielsa , llega con la misión de recuperar protagonismo internacional, aunque con algunas ausencias importantes como Giorgian De Arrascaeta y Ronald Araújo.

El encuentro se transmitirá en vivo por el Canal RCN, Win Sports y Win Play el lunes 15 de junio a las 4:00 p.m. (hora local). Uruguay buscará sumar desde su primer partido para asegurar un camino tranquilo hacia los octavos de final, mientras que Arabia Saudita intentará dar la sorpresa en un proceso de renovación. Federico Valverde, figura del Real Madrid, será pieza fundamental en el mediocampo charrúa.

Este duelo promete ser emocionante y determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la Copa del Mundo





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