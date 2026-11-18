The Pan American Health Organization confirms that the US, Mexico, and Bolivia have lost their measles-free status due to endemic outbreaks, signaling a major setback in regional health efforts.

La Organización Panamericana de la Salud ( OPS) anunció oficialmente este martes que Estados Unidos, Bolivia y México han perdido su estatus de países libres de sarampión. Esta decisión se debe a la actual oleada endémica de contagios que ha afectado a las naciones americanas. Además, la entidad de salud señaló que Guatemala está a punto de perder esta certificación sanitaria, lo que indica una tendencia preocupante en la región.

El Mecanismo de Pérdida del Estatus Sanitario

La OPS mantiene una vigilancia estricta que requiere doce meses de monitoreo continuo del nivel de transmisión de una misma cepa del virus antes de retirar el estatus a un país. Este proceso garantiza que la eliminación de la enfermedad sea sostenible y no solo una reducción temporal de casos. La certificación de eliminación del sarampión fue otorgada oficialmente a la región en 2016, reconociendo que ya no se trataba de una enfermedad endémica a pesar de posibles brotes aislados.

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El estatus se basa en estrategias históricas que incluyeron campañas masivas y una cobertura de vacunación de al menos el 95% en dos dosis. Sin embargo, la pandemia del covid-19 y la desconfianza generada sobre los tratamientos médicos provocaron una pérdida significativa en la cobertura de vacunación. Esta erosión de la protección colectiva ha permitido que el virus se reinstale en comunidades que previously permanecían a salvo.

Posiciones de las Autoridades Sanitarias

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, enfatizó durante una teleconferencia de prensa que, aunque el evento representa un retroceso importante, los países ya están implementando acciones concretas. Estas medidas incluyen reforzar la vacunación, mejorar la vigilancia epidemiológica y optimizar la respuesta ante brotes. Barbosa subrayó que la vacunación sigue siendo la principal medida para proteger a la población vulnerable de las complicaciones graves.

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En el caso de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) registraron desde principios de 2026 hasta la fecha 5.182 casos confirmados. Esta cifra refleja la escala del desafío que enfrenta la principal agencia de salud pública del país. La doctora Krutika Kuppalli, infectóloga en Texas, expresó su frustración al ver cómo los niños sufren las consecuencias directas de esta pérdida de inmunidad comunitaria.

Impacto Real y Estadísticas Recientes

México muestra una tendencia positiva en la reducción de casos activos, aunque el nivel de transmisión sigue siendo considerado elevado tras un año de monitoreo especial. El subsecretario de Políticas de Salud, Rafael Valdés Vázquez, reportó que en febrero hubo más de 1.314 casos en una sola semana. Para el momento de la conferencia, el número había descendido drásticamente a tan solo 14 casos activos, lo que indica una mejora notable en el control local.

Por su parte, Bolivia enfrenta una situación crítica con 597 casos registrados en el año 2025 y 108 casos adicionales en lo que va del año actual. Estas estadísticas de la OPS confirman la urgencia de las intervenciones sanitarias en la región andina. La enfermedad se transmite por vía aérea y el virus puede permanecer suspendido en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada abandone el lugar, facilitando la propagación silenciosa.

Próximos Pasos y Situación de Guatemala

La OPS espera completar los doce meses de vigilancia necesarios para retirar oficialmente el estatus a Guatemala. Este periodo se cumplirá el próximo 23 de diciembre, fecha en la que la entidad podrá confirmar el fin de la eliminación endémica en ese país. Las estadísticas actualizadas al 5 de noviembre muestran 34.748 casos y 53 muertes en Guatemala, cifras que han generado alarma entre los expertos de la región.

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El sarampión provoca fiebre, afecciones respiratorias y erupciones cutáneas, además de complicaciones graves como neumonía e inflamación del cerebro. En 1994, los países americanos adoptaron el compromiso de eliminar esta enfermedad, logrando interrumpir la transmisión endémica en 2002. Ahora, las autoridades deben coordinar esfuerzos intensivos para recuperar la cobertura del 95% necesaria y evitar muertes prevenibles como la primera registrada en Nueva York en tres décadas.