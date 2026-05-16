US Woman Found Dead in Bogota's Envigado, Neighbors Reported Strong Decay Smell

Nancy Ryan Bean, American of 79 years, was found dead inside a house in Envigado with a strong odor of decomposition. Neighbors alerted the police after sensing the odor and firefighters entered with police authorization. Medical experts tried to determine natural causes but the death was tagged ‘under investigation’ after a preliminary check.

el hallazgo de una mujer estadounidense de 79 años en Envigado confirmada como muerta debido a fuerte olor a descomposicion. Nancy Ryan Bean residente en La MagnoliaMC encontrase muerta en la transversal 33A sur con 33.

Vecinos del area alertaron a la Policía luego de percibir fuerte olor. Se realizo inspeccion por parte del Cuerpo de Bomberos y CTI, continuando Medicina Legal a conducir los analisis correspondientes.persona cercana señalo que habia aproximadamente 2 semanas no viera a la mujer en las calles





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Envigado Bogota Causa Del Fallecimiento Registro En Redes Socials Periodo De Desaparecido Historia Legal De Extranjeria En Colombia Varios Extranjeros Se Han Reportado Como Muert

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