USB Cartagena lanza su primer Doctorado en Ciencias de la Educación

La Universidad de San Buenaventura Cartagena presentó oficialmente el Doctorado en Ciencias de la Educación, un programa académico de alto nivel que busca fortalecer la investigación, la formación docente y la transformación educativa en la región Caribe y Colombia.

La Universidad de San Buenaventura (USB) en Cartagena dio un paso histórico al presentar oficialmente su primer Doctorado en Ciencias de la Educación . Este programa académico de alto nivel está diseñado para fortalecer la investigación, la formación docente y la transformación educativa en la región Caribe y todo el país.

Con un enfoque humanista, crítico e interdisciplinario, el doctorado se alinea con la identidad institucional de la USB y las necesidades del territorio, según explicaron directivos durante el lanzamiento. El rector de la USB, fray Jesús Ruíz Ramírez, junto con el vicerrector Académico, Luis Felipe Perilla Pasquel; la decana de la Facultad de Educación, Shirly Martínez Susa, y la directora del Doctorado, Nidia Orozco Camacho, coincidieron en que este programa representa una apuesta por la formación investigativa de alto nivel.

Consideran que es un paso trascendental para consolidar una comunidad académica capaz de generar conocimiento pertinente, fortalecer las políticas educativas y aportar soluciones a los desafíos sociales y pedagógicos del siglo XXI. El lanzamiento del primer Doctorado en Ciencias de la Educación en Cartagena es un hito que reafirma la misión de la USB de contribuir a la transformación educativa, social y cultural.

Para los directivos, este doctorado es una vía estratégica para incidir en las políticas educativas, fortalecer las comunidades académicas y aportar conocimiento pertinente a los territorios. Cartagena, Bolívar y la región Caribe necesitan más investigadores y líderes educativos capaces de leer críticamente sus contextos y proponer alternativas de transformación.

El doctorado nace como una respuesta institucional a los retos de la educación en el siglo XXI y como una expresión de esperanza en la educación como camino para dignificar la vida, promover la justicia social y construir futuro. La USB Cartagena cree profundamente en la educación como fuerza transformadora y con este programa reafirma su compromiso con la formación de alto nivel, la investigación pertinente y la construcción de una sociedad más humana, incluyente y solidaria.

La apertura del doctorado no surge de manera aislada, sino que responde a una trayectoria institucional sólida y coherente con la vocación histórica de la USB en la formación de maestros, educadores e investigadores comprometidos con la transformación social. Un antecedente fundamental es la experiencia consolidada de la Universidad en la Maestría en Ciencias de la Educación, que ha alcanzado más de 30 cohortes y más de mil egresados.

Este bagaje académico y la alianza con la Universidad de San Buenaventura Medellín, que integra experiencia y conocimiento acumulado en formación doctoral, han sido clave para hacer posible este proyecto de alto impacto. La articulación corporativa demuestra que trabajando como sistema universitario se pueden ampliar oportunidades, fortalecer la calidad académica y responder con mayor pertinencia a las necesidades del territorio. En palabras de los directivos, el mensaje es claro: la USB Cartagena cree en la educación como fuerza transformadora.

Con este doctorado, se envía un mensaje a maestros, directivos, investigadores y profesionales de la educación: este es un espacio para pensar, investigar y transformar. Un espacio para quienes no se conforman con describir los problemas, sino que desean comprenderlos en profundidad y contribuir a su solución desde el conocimiento, la ética y el compromiso social.

El Doctorado en Ciencias de la Educación de la USB Cartagena se perfila así como un programa que no solo formará doctores, sino que impulsará una comunidad académica capaz de incidir positivamente en los sistemas educativos locales y nacionales





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