USO Presenta Pliego de Peticiones a Ecopetrol: Aumentos Salariales y Beneficios Enfocan Negociación

La Unión Sindical Obrera (USO) ha presentado un ambicioso pliego de peticiones a Ecopetrol, buscando una nueva Convención Colectiva de Trabajo. Entre las demandas destacan un aumento salarial del 20% para 2026, incrementos adicionales ligados a productividad e inflación, y una serie de beneficios para los trabajadores y el sindicato, incluyendo mejoras laborales y apoyo financiero.

La Unión Sindical Obrera ( USO ) ha presentado un extenso pliego de peticiones de más de 150 páginas a Ecopetrol , con el objetivo de negociar una nueva Convención Colectiva de Trabajo y evitar un posible paro en la compañía. Un aspecto que ha generado particular interés es la anticipación en la terminación de la convención anterior, la cual se fijó para el 31 de diciembre de 2025.

Esta fecha se adelantó sorpresivamente en noviembre pasado, a pesar de que su vigencia inicial se extendía hasta finales de 2026, con una duración prevista de cuatro años. En su momento, se justificó esta negociación adelantada como una medida para fortalecer las relaciones laborales dentro de la empresa. La propuesta salarial de la USO es ambiciosa, destacando un aumento del 20 por ciento al salario básico para el año 2026.

Para los dos años subsiguientes, el sindicato plantea un incremento escalonado que combinaría tres elementos: la inflación anual, un 10 por ciento adicional vinculado a la productividad del sector y la diferencia positiva entre la inflación y el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno. A esto se suma una solicitud adicional, por única vez, de un reajuste del 5 por ciento en los rangos salariales, el cual se aplicaría después del aumento inicial del 20 por ciento.

En el documento, la USO también incluye una cláusula de protección laboral para los trabajadores contratados en los últimos 16 meses. Según la organización, estos empleados no podrán ser despedidos a menos que exista una causa legal debidamente comprobada. El pliego de peticiones también contempla un importante componente de apoyo financiero para la propia USO. Ecopetrol debería desembolsar una suma única de 4.500 millones de pesos para el año 2026, la cual se indexaría anualmente con la inflación a partir de 2027.

Adicionalmente, el sindicato busca la renovación de su flota vehicular, solicitando siete nuevas camionetas 4x4 financiadas por la empresa, así como el subsidio total para la construcción de cinco nuevas sedes sindicales y el mantenimiento de las existentes. En un contexto de seguridad, y argumentando una grave situación de orden público, la USO solicita la implementación de un auxilio de seguridad trimestral para los miembros de su junta directiva y diversos comités.

Las cifras propuestas son significativas: 212,4 millones de pesos para los integrantes de la junta directiva; 13,06 millones de pesos para cada miembro del comité ejecutivo de la confederación a la que está afiliada la USO, y la misma cantidad para los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Paz; y 10,71 millones de pesos para los miembros del comité ejecutivo de la federación a la cual pertenece la USO.

En lo referente a las condiciones de trabajo, la propuesta sindical busca una reducción de la jornada laboral. Para el personal administrativo, se plantea disminuir la semana de 45 a 39 horas, mientras que para quienes trabajan bajo un esquema de turnos, la reducción sería de 48 a 42 horas semanales. En cuanto a las remuneraciones por horas extras, el sindicato pide que el trabajo nocturno, comprendido entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, sea remunerado con un recargo del 50 por ciento sobre el valor de la jornada diurna.

Complementando las condiciones laborales, se solicitan viáticos internacionales que oscilarían entre 400 y 500 dólares diarios para comisiones en el exterior, un subsidio mensual destinado al combustible de vehículos particulares y una prima de instalación equivalente a 70 días de salario para aquellos trabajadores que sean trasladados de municipio. La propuesta sindical también pone énfasis en el bienestar familiar de los empleados.

Se exige que Ecopetrol cubra el 100 por ciento de los costos asociados a cursos de informática e idiomas para los hijos de los trabajadores, independientemente de su nivel educativo. Asimismo, se proponen créditos de hasta 100 salarios mínimos destinados a proyectos de energías alternativas en las viviendas de los empleados, y un subsidio mensual de habitación de 411.085 pesos. Un punto particularmente destacable es la solicitud de condonación de todas las deudas contraídas con la empresa para aquellos trabajadores que superen los 180 días de incapacidad y se encuentren en proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral.

La USO también busca incrementar su influencia en la toma de decisiones de la compañía. Exigen ser los responsables de presentar la lista de candidatos para la elección del representante de los trabajadores ante la junta directiva, y que un delegado sindical tenga la potestad de participar en el comité directivo siempre que lo considere necesario. Finalmente, el pliego de peticiones incluye la demanda de la contratación de 1.000 nuevos trabajadores para fortalecer la nómina directa de Ecopetrol.

Además, se destinarían 12.500 millones de pesos para la remodelación de los clubes sociales y 3.500 millones adicionales para la creación de un centro de memoria histórica del sector petrolero. La USO ha manifestado su deseo de que los beneficios derivados de esta nueva Convención Colectiva de Trabajo tengan una vigencia de tres años, abarcando el período de 2026 a 2028.





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