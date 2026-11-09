USO rechiona venta de Ecopetrol para proteger soberanía energética y ingresos fiscales

El sindicato USO advierte que vender Ecopetrol pone en riesgo la soberanía nacional y los ingresos del Estado, destacando su aporte fiscal superior a $180 billones en cuatro años.

La Unión Sindical Obrera, principal organización gremial del sector petrolero en Colombia, ha emitido un rechazo categórico ante las propuestas de privatización de Ecopetrol. Esta postura surge como respuesta directa a los debates sobre el uso de la venta de la estatal como mecanismo para solucionar la crisis fiscal y evitar nuevas reformas tributarias. El sindicato asegura que ceder la compañía a inversionistas privados representa un riesgo inminente para la soberanía energética del país.

Defensa de la Soberanía Nacional Energética

La USO enfatizó en un comunicado publicado en la red social X que entregar el control de la petrolera a manos privadas pondría en peligro no solo los ingresos del Estado, sino también el desarrollo económico de las regiones productoras de hidrocarburos. La organización defendió firmemente la permanencia de Ecopetrol bajo control estatal, argumentando que Colombia debe fortalecer su negocio tradicional de petróleo y gas. El objetivo estratégico es reducir la creciente dependencia de las importaciones de combustibles para el consumo interno.

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El sindicato afirmó que defender a Ecopetrol e impedir su venta equivale a defender la soberanía nacional y el futuro energético de la nación. Consideran que la compañía constituye una de las columnas fundamentales del presupuesto nacional y actúa como un actor determinante en el desarrollo de los territorios donde opera sus actividades. Para la USO, desprenderse de este activo significaría renunciar a uno de los elementos más estratégicos y rentables del patrimonio público colombiano.

Contexto Global y Modelos de Control Estatal

Uno de los argumentos centrales expuestos por el sindicato es el papel predominante que aún desempeñan los combustibles fósiles en el abastecimiento energético mundial. Según los datos presentados, cerca del 80% de la matriz energética global depende del suministro de estas fuentes. En este contexto, la USO sostiene que los Estados deben conservar el control soberano de sus recursos de petróleo y gas, especialmente en medio de tensiones geopolíticas y conflictos internacionales que afectan el acceso a reservas y cadenas de suministro.

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La organización citó como ejemplo a diversas compañías estatales con un papel relevante en la industria mundial de hidrocarburos. Entre ellas se encuentran Saudi Aramco de Arabia Saudita; Sinopec y CNPC de China; Pemex de México; PDVSA de Venezuela; Rosneft y Gazprom de Rusia; NIOC de Irán; KPC de Kuwait; Adnoc de Emiratos Árabes Unidos; y Equinor de Noruega. En América Latina, también destacan Petrobras de Brasil y YPF de Argentina, junto con Ecopetrol en Colombia.

Impacto Fiscal y Apoyo a las Regiones

La USO subrayó la importancia fiscal y económica de Ecopetrol para la estabilidad financiera del país. De acuerdo con las cifras proporcionadas por la organización, el grupo empresarial aportó más de $180 billones a la Nación durante los últimos cuatro años. Estos recursos provienen de impuestos, dividendos y regalías, y se suman a las inversiones sociales que la compañía realiza en los territorios donde desarrolla sus operaciones.

Históricamente, Ecopetrol ha asumido responsabilidades que corresponden a los gobiernos nacional, departamentales y municipales. Esto se materializa mediante programas e inversiones directas en las comunidades locales. El sindicato cuestionó con qué otras fuentes de ingresos y desarrollo pretenderían reemplazar los recursos que actualmente genera la compañía si se concretara una eventual venta. El impacto de la petrolera sobre las economías regionales es significativo a través de los encadenamientos productivos en exploración, producción, transporte, refinación y comercialización.

Vulnerabilidad Energética e Importaciones Críticas

La organización sindical expresó profunda preocupación por la situación energética actual del país. Atribuyeron el deterioro de la capacidad de abastecimiento a decisiones que, según su análisis, han desestimulado las inversiones en el negocio tradicional de petróleo y gas. Entre los factores identificados están la baja eficacia de los procesos exploratorios y la limitada implementación de tecnologías avanzadas para aumentar el recobro en campos maduros.

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A estos problemas se suman los retrasos en la entrada de gas proveniente de proyectos costa afuera y la postergación de los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio. La amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño podría aumentar las presiones sobre el suministro energético. La USO advirtió que la dependencia de compras externas se mantiene incluso después de las eficiencias alcanzadas por las dos refinerías del país, las cuales operan a tope de su capacidad de carga.

Las cifras presentadas revelan un nivel crítico de dependencia externa. Las importaciones equivalen al 41% del consumo de gas natural y al 43% del consumo de gasolinas. Por su parte, las importaciones de diésel representan el 20% del consumo interno. Además, se requiere importar crudo liviano para la carga de la refinería de Barrancabermeja, lo que constituye el 12% de sus necesidades. Esta situación evidencia la vulnerabilidad del modelo actual ante la falta de inversión doméstica.