USO y Ecopetrol llegan a un acuerdo que pone fin al conflicto colectivo

Tras semanas de negociación y un paro de 24 horas, la Unión Sindical Obrera (USO) y Ecopetrol firmaron un acuerdo que incluye estabilidad laboral para trabajadores con 18 años de servicio, beneficios para contratistas y proyectos sociales regionales. El convenio marca un precedente en la negociación colectiva del sector petrolero colombiano.

La Unión Sindical Obrera ( USO ) y Ecopetrol lograron un acuerdo tras varias semanas de negociación que incluye estabilidad laboral , beneficios para tercerizados y proyectos regionales .

El sindicato informó que el entendimiento se alcanzó en la madrugada, hacia las 4:50 a.m., y destacó que el proceso concluye con un conjunto de compromisos en materia laboral y social. Según la organización, se trata de un resultado que marca un precedente dentro de la negociación colectiva en el sector petrolero.

La USO había convocado un paro de 24 horas como medida de presión para respaldar su pliego de peticiones, que incluía aumentos salariales, estabilidad laboral y garantías para trabajadores directos y contratistas. Ecopetrol activó un plan de contingencia nacional para garantizar la continuidad de sus operaciones y el abastecimiento de combustibles. Entre los puntos acordados, el sindicato destacó la garantía de estabilidad laboral para trabajadores directos que cumplan 18 años de servicio en la compañía.

También se incluyó, por primera vez, un capítulo dentro de la Convención Colectiva de Trabajo que aborda condiciones para tercerizados. Asimismo, se contempla la financiación y ejecución de proyectos sociales en regiones donde opera la empresa, así como la garantía de progresividad para empleados vinculados al Mapa de Cargos Operativo (MCO). La USO agradeció el respaldo de trabajadores, dirigentes y comunidades durante el proceso de negociación.

Por su parte, el sindicato realizó un plantón frente al ministerio de ambiente en rechazo a la conferencia de transición energética en Santa Marta, en el marco de las movilizaciones que caracterizaron este conflicto





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