Utilidades de Ecopetrol crecen 83% en los primeros nueve meses de 2026

Ecopetrol reportó una utilidad neta 83% superior hasta septiembre de 2026. Los mejores precios del crudo y la adquisición de Brava Energía impulsaron el Ebitda y los ingresos del grupo energético.

Ecopetrol reportó una utilidad neta 83% superior durante los primeros nueve meses de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento significativo se registró en un entorno caracterizado por mejores precios internacionales del petróleo y mayores márgenes de refinación. Estos factores positivos compensaron parcialmente las presiones derivadas de la menor producción, la tasa de cambio y el aumento de la carga tributaria. Los resultados financieros del grupo incorporaron nuevos negocios tras la adquisición del 51% de Brava Energía en Brasil. Esta operación comenzó a consolidarse en los estados financieros a partir de septiembre de 2026.

Consolidación de Brava Energía y Crecimiento de Ingresos

En su primer mes de incorporación, Brava Energía aportó $600.000 millones al Ebitda y $100.000 millones a la utilidad neta. Durante el tercer trimestre de 2026, los ingresos por ventas alcanzaron $35,1 billones, lo que representa un crecimiento de 17,5% frente al mismo periodo de 2025. Este incremento equivale a $5,2 billones adicionales. Los ingresos acumulados entre enero y septiembre llegaron a $103,9 billones, con un aumento de 14,3%. Esta cifra corresponde a $13 billones más que en los primeros nueve meses del año pasado.

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Factores de Precios y Volúmenes de Venta

El desempeño de los ingresos estuvo explicado principalmente por el comportamiento favorable de los precios internacionales y los márgenes de los productos refinados. En el tercer trimestre, las ventas de crudo, gas y productos, sin incluir Brava Energía, aumentaron $4,5 billones. La canasta de productos comercializada por Ecopetrol alcanzó un precio promedio de US$105,6 por barril. Este valor es superior en US$36 frente al periodo comparable. El efecto favorable de los precios internacionales, impulsado por el Brent, representó un impacto positivo de $11,4 billones.

Efectos Negativos y Diferenciales Comerciales

Sin embargo, este resultado fue parcialmente contrarrestado por el deterioro de los diferenciales negociados de crudos. La menor tasa de cambio promedio tuvo un efecto negativo de $5,9 billones. Adicionalmente, la reducción del volumen vendido restó $1 billón. A estos resultados se sumaron $1,1 billones en ingresos aportados por Brava Energía durante septiembre. En contraste, los ingresos por servicios disminuyeron $400.000 millones. Esta caída se debió principalmente al menor efecto de los indexadores de los contratos en las tarifas de energía de ISA Brasil.

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Producción y Estrategia de Inversiones

El Grupo Ecopetrol cerró el tercer trimestre con una producción de 747.000 barriles de petróleo equivalente por día. La consolidación de Brava Energía fortaleció este indicador y compensó parcialmente los efectos de la menor producción en Estados Unidos. También ayudó a mitigar la declinación natural de los campos colombianos y las restricciones para el manejo de agua en los Llanos Orientales. Al cierre de septiembre, el Grupo alcanzó una caja consolidada de $16,3 billones, incluidos $3,1 billones aportados por Brava Energía.

Análisis de Volúmenes y Mercados Internacionales

Entre enero y septiembre, Ecopetrol ejecutó recursos orgánicos por US$4.766 millones, equivalentes a $16,7 billones. De ese monto, 65% se destinó a operaciones en Colombia y el 35% restante a negocios internacionales. El volumen total vendido por el Grupo disminuyó 1,9% en el tercer trimestre frente al mismo periodo de 2025. Esta reducción equivale a 18.100 barriles equivalentes diarios. Las cifras del trimestre incorporan la participación de Ecopetrol en Brava Energía desde el 18 de agosto de 2026.