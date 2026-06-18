Utilizan a persona con síndrome de Down para engañar y robar en vivienda de Bogotá

Un hombre con síndrome de Down habría sido instrumentalizado por un compañero para entrar a una casa en Bogotá bajo el pretexto de recoger un dron y finalmente robar joyas. La víctima sospecha que fue drogado con un perfume y las autoridades hallan un modus operandi repetido.

Un nuevo modus operandi delictivo ha sido identificado en Bogotá , donde presuntamente una persona con síndrome de Down fue utilizada para engañar a una familia y perpetrar un robo en su vivienda.

Los hechos ocurrieron el viernes 12 de junio alrededor de las 10 de la mañana. Según el relato de las víctimas, dos hombres se presentaron en la puerta de su casa alegando que un dron había caído en el patio y solicitaron permiso para ingresar a recuperarlo. La madre de familia, al no percibir inicialmente una amenaza y posiblemente bajo el efecto de alguna sustancia adicional según sospechas, autorizó la entrada.

Uno de los individuos, descrito como una persona con síndrome de Down, subió al segundo piso mientras el otro distraía o contenían a los residentes. Posteriormente se descubrió que el sujeto sustrajo diversas joyas y objetos de valor del domicilio.

Las autoridades del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) que atendieron el caso confirmaron que el responsable utilizaba guantes para no dejar rastros y que este patrón ha sido reportado en varias denuncias similares, todas apuntando a la misma persona como el autor material de los robos. La familia hizo un llamado público a la comunidad para que extreme las precauciones y verifique cualquier historia antes de permitir el acceso a desconocidos a sus hogares, sin importar lo inofensiva o urgente que parezca la situación.

Este caso evidencia la ingeniería social aplicada por grupos delincuenciales, aprovechándose de la confianza pública y, en esta ocasión, involucrando a una persona con discapacidad para evadir sospechas. Se recomienda a los ciudadanos instalar sistemas de seguridad, grabar conversaciones y registrar a los visitantes, así como denunciar inmediatamente cualquier actividad sospechosa a las líneas de emergencia. La Policía Metropolitana de Bogotá ya adelanta las investigaciones para capturar a los responsables y desmantelar eventuales bandas dedicadas a este tipo de robos.

Este incidente también abre un debate sobre la protección de personas con discapacidad que podrían ser coaccionadas o instrumentalizadas para cometer crímenes. La comunidad espera que las autoridades actúen con celeridad y se refuercen las campañas de prevención





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