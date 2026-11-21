La vía Santa Elena fue habilitada tras cierre preventivo en Mirador. Concesión Túnel Aburrá Oriente anuncia mantenimiento nocturno del 23 al 26 de noviembre.

La Vía Santa Elena fue habilitada definitivamente en ambos sentidos de circulación después de un cierre preventivo que duró aproximadamente 45 minutos. Este incidente ocurrió la tarde del sábado 21 de noviembre en el kilómetro 11+200, ubicado en el sector Mirador, una zona crítica por su inestabilidad geológica. La Concesión Túnel Aburrá Oriente confirmó la normalidad del tránsito mediante la implementación inmediata de un estricto control vial tipo Pare y Siga.

Apertura de Vía Santa Elena bajo Protocolo de Seguridad

El acceso fue restablecido tras evaluar las condiciones del tramo que presentaba riesgos por falla geológica activa. Desde las 5:00 p.m. de ese día, la autoridad competente ordenó la suspensión total del flujo vehicular para garantizar la integridad de los conductores. Durante el cierre, los usuarios dirigidos a la centralidad del corregimiento debían desviarse por la Variante Palmas y la vereda Pantanillo, siguiendo el protocolo establecido para este corredor vial estratégico.

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Al reactivar el paso, la Concesión Túnel Aburrá Oriente emitió un llamado urgente a la prudencia. Se insta a todos los usuarios a mantener velocidades reducidas y observar las señales de los controladores viales. El monitoreo permanente continúa siendo la medida principal para prevenir accidentes en este punto neurálgico de la infraestructura de Antioquia.

Mantenimiento Nocturno Túnel de Oriente y Variants

La Concesión Túnel Aburrá Oriente comunicó que el Túnel de Oriente y la Variante Palmas operan con normalidad completa. Paralelamente, en la doble calzada Las Palmas, los equipos técnicos avanzan con trabajos de intervención en el kilómetro 16+750, específicamente en la glorieta del Alto de Las Palmas. Se requiere precaución adicional en esta zona por la presencia de maquinaria y obras en curso.

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Se confirma la habilitación de la Variante Palmas en sentido Rionegro hacia Medellín desde el kilómetro 14+570. Asimismo, a las 6:10 de la tarde se verificó que el Túnel de Oriente estaba libre en el sentido Medellín hacia Rionegro. Estas rutas alternas son fundamentales para descongestionar el tráfico mientras se ejecutan las mejoras en la infraestructura principal.

Falla Geológica Activa Kilómetro 11+200 Sector Mirador

El sector El Mirador representa una de las áreas más vulnerables del sistema vial oriental. En el kilómetro 11+200 se registra una falla geológica que provoca el desprendimiento de bloques rocosos, un fenómeno que se agudiza drásticamente durante las temporadas de lluvias. Para mitigar este peligro, la Concesión Túnel Aburrá Oriente y la Gobernación de Antioquia han implementado intervenciones específicas.

Se construyó un jarillón estructural utilizando el mismo material rocoso del talud para evitar que los desprendimientos afecten la calzada. La seguridad se complementa con controladores viales disponibles las 24 horas y personal de mantenimiento para las obras de drenaje. La normativa establece que, ante lluvias intensas, se ordenará el cierre total de la vía hasta que se evalúen los riesgos.

Horarios Mantenimiento Nocturno 23 Al 26 Noviembre

Se anuncia oficialmente el cierre nocturno del Túnel de Oriente del lunes 23 al jueves 26 de noviembre. Los horarios de interrupción van desde las 10:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana para permitir mantenimiento periódico sin interferir con el día. Los conductores deben utilizar la Variante Palmas como ruta alternativa exclusiva durante estas horas críticas.

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La autoridad vial mantiene líneas de atención habilitadas para reportar emergencias en este corredor. El número 317 510 7888 y la línea de emergencia 24 horas #790 están activas. Se recomienda a los usuarios verificar los reportes oficiales antes de iniciar sus desplazamientos, especialmente considerando la temporada de lluvias actual en el departamento.