Víctor Aristizábal comparte su historia de superación, desde la pérdida de su padre hasta su éxito en Brasil y su actual rol en ESPN, revelando anécdotas únicas.

Víctor Hugo Aristizábal, figura emblemática del fútbol colombiano y goleador histórico del Atlético Nacional, ha transitado un camino marcado por la resiliencia y el talento. Desde su faceta actual como destacado comentarista deportivo, este exestrella ha logrado consolidar una segunda carrera profesional que le permite compartir su vasta experiencia con la audiencia general. A través de una entrevista reciente con Línea de Gol, Aristizábal ha ofrecido una mirada íntima y detallada sobre los momentos críticos que definieron su trayectoria, desde sus humildes inicios hasta su consagración internacional.

Retiro tardío y transición al periodismo deportivo

La salida del futbolista profesional es un proceso complejo que frecuentemente afecta a los atletas debido a la temprana edad de su retiro. Aristizábal explica que, aunque se retiró a los 36 años, una edad considerada joven para la vida, en el ámbito del fútbol este período ya se percibe como veterano. Esta discrepancia genera una difícil aceptación que puede derivar en estados depresivos, tal como lo experimentó él mismo durante aproximadamente seis meses tras abandonar la práctica activa.

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Para superar esa crisis existencial, Aristizábal y un grupo de amigos fundaron una escuela de fútbol, lo que les permitió mantenerse vinculados al deporte que tanto aman. Esta decisión sentó las bases para su posterior incursión en los medios de comunicación. Su trayectoria en la televisión comenzó en 2012 con una invitación para el programa Gente, Pasión y Fútbol en Telemedellín. Posteriormente, su carrera mediática se expandió a Fox en Bogotá, y finalmente culminó en ESPN tras la fusión corporativa, donde actualmente disfruta de su rol profesional junto a su familia.

Superación personal y disciplina profesional

La vida temprana de Aristizábal estuvo marcada por una profunda adversidad familiar y económica que redirigió su vocación original. Durante sus años de bachillerato, el futuro exjugador aspiraba a estudiar medicina, una carrera que le apasionaba. Sin embargo, la trágica muerte de su padre cuando él tenía apenas 13 años cambió radicalmente el rumbo de su vida familiar. La familia se vio obligada a cambiar de barrio y mudarse a una zona más humilde, lo que provocó un deterioro significativo en sus condiciones económicas.

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Fue en este contexto de vulnerabilidad cuando el fútbol surgió como una vía de escape y oportunidad. Con el apoyo logístico de familiares que le costeaban los pasajes para asistir a los entrenamientos, Aristizábal canalizó su gran pasión deportiva. A los 14 años, logró un ingreso decisivo a la Selección Antioquia, momento en el que comprendió que el deporte podría convertirse en su profesión legítima. Él sostiene firmemente que, si bien el talento y la disciplina son fundamentales, la suerte y la oportunidad de ser apoyado por entrenadores confiados son igualmente esenciales para triunfar.

Ascenso en la Liga Antioqueña y oportunidades clave

El acceso a las preselecciones de la Liga Antioqueña de Fútbol no estuvo exento de rechazos iniciales. Aristizábal recuerda haber comenzado en un equipo local llamado Asesoría Hernando Díaz, de donde se filtraba a los mejores jugadores para pruebas que duraban apenas 10 o 15 minutos. En su primer intento, alrededor de 1985, fue descartado por el técnico Juan José Peláez y le indicaron que no regresara.

La persistencia y una oportunidad fortuita cambiaron su destino. Carlos Jiménez, quien ya pertenecía a la Selección Antioquia juvenil, lo invitó a un entrenamiento. Aristizábal se ofreció incluso para cargar el equipamiento del grupo. Ese día, al faltar un jugador, fue visto desde la tribuna y convocado para jugar. Su desempeño convincente ante el entrenador Juan José Peláez le permitió ganarse un lugar definitivo en el plantel, cerrando un ciclo de superación personal que atribuye también a factores de fe y circunstancias de la vida.

Éxito en Brasil y anécdotas con ídolos

La consolidación de Aristizábal como una estrella internacional se produjo con su éxito en el exigente fútbol brasileño, una liga que siempre había sido un sueño para él debido a su estilo de juego único. Durante su carrera, tuvo el privilegio de compartir vestuario y cancha con figuras legendarias como Faustino Asprilla y Andrés Escobar, eventos que ha recordado con profunda admiración en sus entrevistas recientes. Su participación en la Copa América 2001 con la Selección Colombia, obteniendo el título, complementa un palmarés que incluye su estatus como máximo ídolo del Atlético Nacional.

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Hoy, en su etapa dorada de analista para ESPN, Aristizábal valora la complementariedad entre la visión periodística y la experiencia deportiva directa. Cree que esta fusión enriquece la comprensión del juego para el aficionado. Además, mantiene activos sus negocios en el sector de las canchas de fútbol, donde su hermano Emilio es socio, demostrando que su conexión con el deporte perdura tanto en la pantalla como en la gestión empresarial y la formación de nuevas generaciones de talentos en Colombia.