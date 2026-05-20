Vídeo desgarrador de la sobrina de Yulixa Toloza para despedirse de ella en emotivos recuerdos.

Este video íntimo y familiar muestra a Yulixa Toloza y a su familia en momentos emocionantes y particulares, mientras que la estilista está despedida con emotivos recuerdos exclusivos. También incluye una dedicatoria y una grabación divertida de una niña y uno de sus tíos.

El inédito y desgarrador video con el que la sobrina de Yulixa Toloza la despidió con emotivos recuerdos: Este video es una compilación íntima y familiar de Yulixa Toloza, la estilista cuyos restos fueron encontrados en Apulo, Cundinamarca, y la destapa su faceta más íntima y familiar, mostrando fotos y grabaciones caseras inéditas.

Aquí vemos cómo Toloza se integraba al núcleo familiar de su hogar desde la infancia, mientras su familia le rendía un último homenaje alejándose de los detalles judiciales que rodearon su trágica muerte tras someterse a una lipólisis láser en un centro clandestino. Es posible que la fragilidad capilar y el estado de salud preexistente de la estilista contribuyeran a su fallecimiento tras someterse a la lipólisis láser.

La investigación sigue abierta y suscita preguntas sobre la negligencia estética y las implicaciones en la salud del personal que actuó como anestesistas en el tratamiento. La sobrina ha publicado este video en Instagram y en este vídeo encontraremos imágenes familiares emocionantes con Toloza, su familia y algunos de sus sobrinos y sus tías y tíos





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