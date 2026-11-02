Vacuna personalizada para melanoma reduce recaídas en 42 por ciento

Estudio con 1.137 pacientes muestra que la vacuna Instismeran Autogene reduce un 42 por ciento el riesgo de recaída en melanoma avanzado al estimular el sistema inmune.

El 24 de octubre se revelaron datos significativos sobre un tratamiento experimental que podría transformar el pronóstico del cáncer de piel más agresivo. El estudio demostró que los pacientes con melanoma avanzado que recibieron la nueva vacuna tuvieron un 42 por ciento menos de riesgo de sufrir una recaída en comparación con quienes no la recibieron.

Resultados positivos para pacientes con melanoma

Esta información fue presentada durante el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica en Madrid, España. Los detalles del ensayo, que había mostrado resultados preliminares en agosto, confirman la eficacia del tratamiento. La investigación involucró a 1.137 pacientes que habían sido sometidos a cirugía para extirpar sus tumores.

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Aunque la cirugía removió el tejido canceroso visible, estos pacientes presentaban un riesgo muy alto de que la enfermedad reapareciera. Las cifras globales indican que el melanoma es el tipo de cáncer de piel que cobra más vidas, con aproximadamente 57.000 muertes anuales según el Observatorio Mundial del Cáncer.

Terapia personalizada contra el cáncer

La vacuna, llamada Instismeran Autogene, destaca por ser una terapia personalizada. Se fabrica utilizando materiales extraídos directamente del tumor de cada paciente individual. Este enfoque permite que el tratamiento sea específico para las características únicas de cada caso clínico.

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Los investigadores compararon dos grupos de tratamiento. Dos tercios de los participantes recibieron la vacuna en nueve dosis, combinada con una inmunoterapia llamada pembrolizumab. El tercio restante recibió únicamente la inmunoterapia junto con un placebo para servir como grupo de control.

Mejora en la supervivencia libre de recaída

Los resultados tras dos años de seguimiento fueron claros. El 82,2 por ciento de los pacientes vacunados seguía con vida y sin signos de recaída. En contraste, el 70 por ciento de los pacientes que recibieron el placebo permanecieron en las mismas condiciones. Esta diferencia representa la reducción del 42 por ciento en el riesgo de recurrencia.

Georgina Long, oncóloga del Instituto de Melanoma de Australia y la Universidad de Sídney, dirigió este ensayo de fase tres. Ella señaló que los vacunados tuvieron un menor número de personas cuyos tumores crecieron o que el cáncer apareció en otras zonas del cuerpo.

Avances en la investigación oncológica

Este éxito se basa en el descubrimiento de neoantígenos, proteínas que surgen de mutaciones en el ADN de las células cancerosas. Estas proteínas actúan como huellas distintivas que alertan al sistema inmunitario. La ciencia ha utilizado esta línea de investigación durante décadas para encontrar formas de combatir la enfermedad.