Vadhir Derbez se mantiene en libertad por inhabilitación de orden de aprehensión

La Fiscalía de la CDMX confirma que el amparo inhabilitó la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez. El actor enfrentará el proceso en libertad ante la investigación por presunta violación en Coyoacán.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó oficialmente que un juicio de amparo inhabilitó la orden de aprehensión emitida contra el actor Vadhir Derbez. Este desarrolló judicial permite que el investigado enfrente el procedimiento penal bajo el régimen de libertad, sin estar sujeto a detención preventiva en este momento.

El caso está relacionado con hechos presuntamente ocurridos en abril de este año en la alcaldía Coyoacán, ubicada al sur de la capital mexicana. La dependencia estatal destacó que, a pesar de la suspensión del mandamiento judicial, la investigación permanece abierta y activa para esclarecer los hechos denunciados.

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Mecanismo de amparo y libertad del actor

La orden de aprehensión fue obtenida anteriormente por las autoridades debido a datos de prueba que consideraron suficientes para judicializar la investigación. No obstante, el juicio de amparo interpuesto por el investigado logró la inhabilitación del mandamiento. La Fiscalía capitalina aclaró a través de un comunicado que Vadhir Derbez será citado a una audiencia inicial, manteniendo su estatus de libertad durante el proceso.

La dependencia subrayó que actuará bajo el principio de presunción de inocencia mientras se determina la culpabilidad o inocencia del sujeto. El proceso legal continúa su curso normal, aunque la ausencia de la orden de aprehensión cambia la dinámica operativa de las autoridades para citar al imputado.

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Incumplimiento de citaciones y posición de la defensa

Según la información oficial difundida por la Fiscalía, el actor no ha comparecido ante el Ministerio Público. Aunque tanto Vadhir Derbez como sus abogados habían manifestado públicamente su disposición para colaborar, las gestiones oficiales no han logrado su localización efectiva.

El personal ministerial realizó siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos para intentar notificar al investigado. Hasta la fecha, ninguna de estas diligencias ha resultado en la notificación formal correspondiente. La Fiscalía no ha precisado si ya existe una fecha programada para la audiencia inicial ni las fechas exactas de cada intento de citación.

Por su parte, Vadhir Derbez ha rechazado rotundamente los señalamientos en su contra. El actor sostiene públicamente que enfrenta un presunto intento de extorsión, presentando su propia narrativa frente a las acusaciones de violación que enfrenta. En los documentos oficiales, aparece identificado como Vadhir "N", mientras la identidad de la denunciante se mantiene reservada por ley.

Consecuencias legales y sanciones posibles

El delito de violación está sancionado en el Código Penal de la Ciudad de México con penas de prisión que oscilan entre seis y diecisiete años. Esta sanción aplica cuando se acredita la cópula mediante violencia física o moral. Sin embargo, la Fiscalía no ha precisado la clasificación jurídica específica que planea sostener en el expediente.

La falta de definición sobre la tipificación exacta del hecho impide determinar qué sanción concreta podría solicitar la autoridad en un eventual juicio. La incertidumbre jurídica persiste hasta que se conozca el enfoque preciso que las autoridades procurarán en la vista oral. La gravedad de las penas potenciales refleja la seriedad con la que se aborda la denuncia.

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Investigaciones paralelas y seguimiento federal

El caso presenta un frente judicial adicional con una investigación distinta a la que conduce la Fiscalía local. Representantes de la denunciante solicitaron seguimiento ante la Fiscalía General de la República en este contexto paralelo. Esta separación de carpetas es un aspecto relevante en el manejo legal del asunto.

El pasado 4 de noviembre, el despacho legal Vega Mac Gregor Arellano anunció su intención de buscar una reunión con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. El objetivo era solicitar avances en la denuncia, aunque la conferencia de prensa programada para el día siguiente fue cancelada tras contactarse con los abogados.

Adrián Regino, integrante de ese despacho, afirmó que existen elementos para investigar la denuncia. No obstante, evitó proporcionar detalles sobre fechas, lugares o pruebas específicas para no interferir con las carpetas existentes. Tampoco confirmó si este asunto corresponde a la investigación de Coyoacán o si involucra a la misma denunciante.

Carrera del artista y próximo paso procesal

Vadhir Derbez, de 35 años, es el hijo mayor del comediante mexicano Eugenio Derbez. Ha desarrollado una carrera exitosa en cine, televisión y música, con participaciones en producciones tanto mexicanas como estadounidenses. Recientemente, había estado en el foco de atención pública por sus lanzamientos musicales y su activa presencia en redes sociales.

El siguiente paso procesal depende exclusivamente de que la Fiscalía logre realizar la citación formal al actor. Sin una orden de aprehensión vigente, la causa sigue abierta y a la espera de que Vadhir Derbez pueda comparecer ante un juez. La audiencia inicial será el momento clave para definir los siguientes pasos del procedimiento judicial.