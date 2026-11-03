Valderrama y Pacheco evalúan el nuevo Estadio Metropolitano en Barranquilla

Carlos Valderrama y Pachequito recorren las mejoras del estadio Metropolitano con el alcalde Alejandro Char, calificando la infraestructura renovada como de nivel mundial.

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla ha sido el escenario central de una visita histórica que ha dejado gratas sorpresas en la comunidad deportiva colombiana.

Valderrama y Pacheco inspeccionan el estadio

Carlos Valderrama, apodado cariñosamente como el Pibe, junto con el también exfutbolista Víctor Danilo Pacheco, conocido como Pachequito, recorrieron las instalaciones del renovado recinto deportivo. Esta inspección no fue un acto protocolar cualquiera, sino una oportunidad para que dos figuras legendarias del fútbol colombiano, campeones con el Deportivo Junior en los años 1993 y 1995, evaluaran de primera mano los avances de la infraestructura.

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Ambos ídolos compartieron momentos con Alejandro Char, el actual alcalde de Barranquilla, quien mostró con orgullo las mejoras implementadas en la sede que ha sido el hogar del equipo local y de la Selección Colombia durante cuatro décadas. La visita simboliza un puente entre el glorioso pasado del fútbol colombiano y su futuro prometedor, destacando la importancia de mantener los estadios a la vanguardia mundial.

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Char destaca el futuro del recinto deportivo

El alcalde Char expresó su entusiasmo al recibir a estos dos históricos, recordando las alegrías que regalaron a la afición y la necesidad de honrar todas las grandes historias escritas en esa cancha. Con estas intervenciones, el estadio no solo cumple con estándares deportivos de alto nivel, sino que también se prepara para ser un epicentro cultural capaz de recibir grandes espectáculos y seguir generando recuerdos inolvidables para las nuevas generaciones de hinchas.