Valencia acepta debate 'amañado' y responsabiliza a Cepeda por la violencia

La candidata Paloma Valencia responde a las condiciones de Iván Cepeda para un debate presidencial, acusándolo de ser responsable de la violencia actual en Colombia y mostrando disposición a debatir incluso en condiciones desfavorables. La exclusión de candidatos de centro genera debate.

La candidata presidencial por el Centro Democrático , Paloma Valencia , ha respondido con firmeza a las exigencias planteadas por su contendor del Pacto Histórico , Iván Cepeda , en relación a la realización de un debate presidencial .

Valencia manifestó su total disposición a participar en el debate, al mismo tiempo que criticó la demora en la concreción de un escenario que permita a los candidatos exponer sus propuestas ante el país. La respuesta de Valencia se produjo desde Cartagena, un día después de que Cepeda expresara su rechazo a lo que calificó como una 'cultura del espectáculo' y su negativa a aceptar 'cualquier clase de condiciones' para el debate.

En un tono contundente, Valencia declaró: 'Que amañe el debate todo lo que quiera, se lo acepto incluso amañado. El país tiene que ver que Cepeda no es el presidente Gustavo Petro, Cepeda es el responsable de toda la violencia que estamos viviendo porque fue él quien creó la paz total'. Su llamado es claro: 'Debatamos ya. El país está mirando'.

Esta declaración busca resaltar una diferencia crucial entre Cepeda y el actual presidente Petro, atribuyendo a Cepeda la responsabilidad de la situación de violencia actual en el país, vinculándola directamente a su política de 'paz total'. La candidata parece dispuesta a aceptar cualquier formato de debate, incluso uno que considere desfavorable, con el objetivo de confrontar directamente las ideas de Cepeda y exponer sus propias propuestas.

Por su parte, Iván Cepeda ha insistido en la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones para todos los aspirantes a la presidencia y de abordar temas que vayan más allá de la política de paz total, la cual ha sido una de las principales críticas al gobierno de Gustavo Petro, siendo Cepeda considerado uno de sus principales arquitectos. El candidato del oficialismo ha expresado su disposición a debatir únicamente con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, excluyendo a los candidatos provenientes del centro político.

Cepeda argumenta que su decisión se basa en la necesidad de un debate serio y sustancial, alejado de la superficialidad y el sensacionalismo. Desde la Plaza de Bolívar en Pereira, Cepeda enfatizó: 'He dicho que reto al debate a los candidatos de la extrema derecha, pero que se olviden, no me voy a someter a cualquier clase de condiciones. Y mucho menos me prestaré al intento de someter la dignidad del Pacto Histórico a la cultura del espectáculo.

No soy de los que se venden por un micrófono, una cámara o una portada de revista, lo mío no es caerle bien al poder'. Esta declaración refleja su postura inflexible y su rechazo a cualquier intento de manipulación o condicionamiento en el proceso de debate. Cepeda se presenta como un candidato comprometido con sus principios y ajeno a las presiones mediáticas o políticas.

Su enfoque parece estar en defender la integridad del Pacto Histórico y en asegurar que el debate se centre en los temas relevantes para el país, evitando caer en estrategias que considere superficiales o engañosas. La disposición de Valencia y De la Espriella a debatir contrasta con la ausencia de las voces del centro político, representadas por Sergio Fajardo y Claudia López.

Esta situación ha generado críticas y llamados a la apertura para incluir a todos los candidatos en el proceso de debate. Claudia López, en particular, ha anunciado que presentará una solicitud formal para la realización de tres debates presidenciales televisados, con una duración mínima de una hora cada uno. Su objetivo es garantizar que los ciudadanos tengan la oportunidad de conocer a fondo las propuestas de todos los aspirantes a la presidencia.

Sergio Fajardo, por su parte, ha destacado la importancia de que los colombianos tengan acceso a las ideas y propuestas de todas las corrientes políticas, argumentando que esto es fundamental para tomar una decisión informada en las elecciones. La falta de acuerdo entre los candidatos y la exclusión de las voces del centro plantean un desafío para la realización de un debate presidencial inclusivo y representativo.

La sociedad civil y los medios de comunicación tienen un papel crucial en promover la apertura y en asegurar que todos los candidatos tengan la oportunidad de exponer sus propuestas ante el país. La transparencia y la equidad en el proceso de debate son esenciales para fortalecer la democracia y garantizar una elección informada y participativa.

La polarización política y las estrategias de exclusión pueden socavar la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral y dificultar la construcción de un futuro mejor para Colombia. La necesidad de un debate constructivo y respetuoso, que aborde los problemas reales del país y ofrezca soluciones viables, es más urgente que nunca





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