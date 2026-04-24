Valencia desafía a Cepeda a debate sin condiciones y lo responsabiliza por la violencia

La senadora Paloma Valencia responde a Iván Cepeda, aceptando un debate bajo cualquier regla y acusándolo de ser responsable del aumento de la violencia en Colombia debido a la política de 'paz total'.

La tensión política en Colombia se intensifica con el intercambio de declaraciones entre la senadora Paloma Valencia y el congresista Iván Cepeda , centrado en las condiciones para un posible debate público.

Este enfrentamiento surge en un contexto de profundas diferencias ideológicas y acusaciones mutuas sobre la responsabilidad en la actual situación de seguridad del país. Cepeda, representante del Pacto Histórico, ha manifestado su firme rechazo a cualquier tipo de imposición o condicionamiento para participar en un debate cara a cara con figuras de la oposición, enfatizando que su participación debe ser libre de restricciones y sin ceder a la cultura del espectáculo.

En sus declaraciones, Cepeda desafió abiertamente a los candidatos de la extrema derecha, asegurando que no se someterá a condiciones previas y que defenderá la dignidad del Pacto Histórico y el Pacto por la Vida. Su postura se basa en la convicción de que un debate genuino debe ser un espacio de confrontación de ideas sin manipulaciones ni intentos de control.

Cepeda ha sido particularmente crítico con la estrategia de 'paz total' impulsada por el gobierno, responsabilizándola de un aumento en la violencia, los secuestros y la extorsión en diversas regiones del país. Su insistencia en la necesidad de que Cepeda rinda cuentas sobre su papel en esta política ha sido un punto clave en sus declaraciones.

Además, Cepeda ha propuesto un formato específico para el debate, sugiriendo que se realice con figuras de la derecha como Abelardo De La Espriella, excluyendo a otros sectores políticos. Esta propuesta ha generado controversia, ya que se percibe como un intento de limitar el alcance del debate y de enfocarlo en una confrontación bilateral entre la izquierda y la derecha más radicalizada.

Cepeda ha reiterado su independencia frente a los medios de comunicación y su compromiso con la defensa de sus principios, rechazando cualquier intento de manipular su imagen o de obtener beneficios a través de la exposición mediática. Su declaración desde Pereira subraya su determinación de no comprometer sus convicciones en aras de la popularidad o el reconocimiento público.

Por otro lado, la senadora Paloma Valencia, representante de la oposición, ha respondido a las declaraciones de Cepeda con una actitud desafiante, ofreciéndose a participar en el debate bajo cualquier condición que plantee su adversario. Valencia cuestiona la postura de Cepeda frente a los temas de seguridad, acusándolo de ser el responsable de la escalada de violencia que vive el país debido a su promoción de la 'paz total'.

En sus declaraciones, Valencia afirma que Cepeda no quiere responder por las consecuencias de su política y que el debate es una oportunidad para que rinda cuentas ante la opinión pública. Su argumento central es que Cepeda no es lo mismo que el presidente Petro y que debe asumir la responsabilidad por sus acciones.

Valencia ha aceptado incluso la posibilidad de que el debate sea 'amañado' por Cepeda, demostrando su confianza en que la verdad prevalecerá y que el país podrá ver la verdadera cara del congresista. Esta disposición a aceptar cualquier condición ha sido interpretada como una estrategia para desarmar a Cepeda y para exponer sus contradicciones.

La senadora ha insistido en que el debate debe ser un espacio para confrontar ideas y para que los ciudadanos puedan tomar una decisión informada sobre el futuro del país. Además, Valencia ha criticado la propuesta de Cepeda de limitar la participación en el debate a figuras de la derecha, argumentando que esto restringe el alcance del debate y que impide una discusión más amplia sobre los problemas que enfrenta Colombia.

Su postura es que el debate debe ser inclusivo y que debe contar con la participación de representantes de todos los sectores políticos. Valencia ha defendido su derecho a expresar sus opiniones y a cuestionar las políticas del gobierno, rechazando cualquier intento de silenciarla o de intimidarla. El desacuerdo sobre los participantes del debate también es un punto central de la controversia.

La propuesta de Cepeda de incluir únicamente a figuras de la derecha, como Abelardo De La Espriella, ha sido interpretada como un intento de polarizar el debate y de excluir a otros sectores políticos. Esta estrategia podría limitar la diversidad de perspectivas y dificultar la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta el país.

Valencia ha criticado esta propuesta, argumentando que el debate debe ser inclusivo y que debe contar con la participación de representantes de todos los sectores políticos. Su postura es que un debate genuino debe ser un espacio para el intercambio de ideas y para la construcción de consensos. La insistencia de Cepeda en evitar condiciones previas también ha sido objeto de críticas.

Valencia argumenta que esta postura es una forma de evadir la responsabilidad y de evitar responder a las preguntas difíciles. Su disposición a aceptar cualquier condición ha sido interpretada como una estrategia para obligar a Cepeda a participar en el debate y para exponer sus contradicciones. El debate entre Valencia y Cepeda se ha convertido en un símbolo de la polarización política que vive Colombia.

Sus declaraciones reflejan las profundas diferencias ideológicas que dividen al país y la dificultad de encontrar puntos en común. El resultado de este debate podría tener un impacto significativo en el futuro político de Colombia, ya que podría influir en la opinión pública y en las decisiones de los votantes. La atención pública se centra ahora en si este debate se materializará y, de ser así, en cómo se desarrollará y qué consecuencias tendrá para el panorama político nacional.

La sociedad colombiana espera un debate constructivo y respetuoso que permita abordar los problemas que enfrenta el país y encontrar soluciones que beneficien a todos los ciudadanos





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