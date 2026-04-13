Valencia y Oviedo presentan su plan de gobierno "Colombia Más Grande 2026"

La fórmula presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo revela su plan de gobierno con enfoque en seguridad, salud, economía y transformación social para "estabilizar el país".

La fórmula presidencial liderada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo , en su ambición por alcanzar la Presidencia de Colombia , presentó su ambicioso plan de Gobierno “ Colombia Más Grande 2026”. Este plan, detallado y multifacético, se erige como la hoja de ruta que guiará sus acciones en caso de obtener el poder, prometiendo una transformación integral del país.

Con el objetivo de “estabilizar el país, recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la economía y garantizar una transformación social profunda”, el documento establece diez ejes fundamentales que abarcan temas cruciales para el futuro de Colombia. Estos ejes se entrelazan para abordar las diversas problemáticas que, según la propuesta, aquejan al país, incluyendo seguridad, salud, energía, economía, lucha contra la corrupción, transformación social, formalización laboral, desarrollo territorial, protección ambiental y modernización del Estado.

La propuesta es una respuesta contundente a lo que ellos definen como “cinco crisis simultáneas” que enfrenta Colombia: seguridad, salud, energía, confianza institucional y corrupción, señalando la necesidad de una acción inmediata y decidida desde el primer día de gobierno, basada en “decisiones firmes, ejecución inmediata y uso intensivo de tecnología y datos”.

En el ámbito de la seguridad, la propuesta de Valencia y Oviedo se enfoca en la recuperación de la autoridad estatal, garantizando la seguridad ciudadana y fortaleciendo el sistema judicial. Se plantea el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la ampliación del pie de fuerza, el uso estratégico de inteligencia y tecnología para combatir el crimen organizado, y una reforma profunda al sistema judicial para reducir la impunidad y agilizar los procesos. Se busca restaurar la tranquilidad y el orden en cada rincón del país, devolviendo al Estado el control del territorio y asegurando el cumplimiento de la ley.

En el sector de la salud, la propuesta busca una intervención directa y decisiva para solventar la crisis financiera y humanitaria que actualmente afecta al sistema. Se propone la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente desde la Presidencia, para coordinar y supervisar las acciones necesarias. Además, se plantean medidas urgentes para atender las citas y procedimientos represados, sanear financieramente el sistema y expandir la telemedicina a las zonas rurales, buscando garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para todos los colombianos.

En cuanto a la energía, se garantiza el abastecimiento a largo plazo mediante la promoción de proyectos estratégicos, la atracción de inversión privada y la diversificación de fuentes de energía.

En el ámbito económico, la propuesta busca recuperar la confianza inversionista, alcanzar un crecimiento del 5%, simplificar el sistema tributario, reducir la carga sobre el sector productivo y promover la inversión nacional y extranjera. Se busca crear un entorno propicio para el desarrollo económico sostenible, impulsando la generación de empleo y el crecimiento del país.

En la lucha contra la corrupción, se plantea un modelo de control en tiempo real, el uso de inteligencia artificial y la transparencia total en la contratación pública. Se implementarán sistemas digitales basados en blockchain, auditorías automatizadas y tableros públicos de seguimiento de la gestión estatal para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y prevenir la corrupción.

En el ámbito social, la propuesta se centra en una “apuesta por la movilidad social” a través de la educación de calidad, la formación técnica y tecnológica, el acceso a plataformas de inteligencia artificial, el fomento del primer empleo juvenil y el fortalecimiento del sistema de cuidado. Se incluyen medidas para ampliar la cobertura educativa, fortalecer la educación rural, reformar el Icetex, impulsar la formación dual con el sector productivo y apoyar a las mujeres cabeza de hogar.

En el componente ambiental, se apuesta por detener la deforestación, restaurar ecosistemas estratégicos y “fortalecer la bioeconomía como motor de desarrollo sostenible”, incluyendo la restauración de millones de hectáreas, pagos por servicios ambientales, protección de parques naturales y lucha contra economías ilegales en territorios ambientales.

La propuesta integral de Valencia y Oviedo busca, en definitiva, sentar las bases para una Colombia más próspera, justa y sostenible.





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