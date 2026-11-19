La modelo argentina valora la amistad con J Balvin tras la separación en septiembre de 2026, priorizando la felicidad de su hijo Río en una etapa de respeto mutuo.

La modelo argentina Valentina Ferrer abordó públicamente la dinámica actual con el cantante colombiano J Balvin durante una breve entrevista en el aeropuerto de Ciudad de México. Ferrer afirmó explícitamente que, aunque concluyeron su vínculo romántico, continúan siendo amigos y colaboran activamente en la crianza de su hijo, Río. La artista destacó que ambos mantienen una relación de apoyo mutuo centrada en el bienestar familiar.

Cooperación parental y amistad actual

Ferrer declaró que su hijo cuenta con una madre y un padre que se acompañan mutuamente y mantienen una sólida amistad. La modelo resaltó que este equilibrio es el aspecto más importante de su situación familiar. Ella y el artista coinciden en que su propósito principal es garantizar que Río crezca en un entorno estable y feliz.

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La modelo explicó que finalizar una relación sentimental no implica reiniciar la vida desde cero, sino continuarla con nuevos acuerdos. Para Valentina Ferrer y José Álvaro Osorio Balvin, el objetivo compartido es la felicidad de su hijo. Ambos han priorizado esta meta por encima de cualquier otro detalle personal.

Evitación de especulaciones y duelos personales

Durante el encuentro con periodistas, la modelo fue cuestionada sobre si había atravesado un proceso de duelo tras la ruptura. Ferrer prefirió no profundizar en detalles sobre sus sentimientos personales. Respondió directamente que no deseaba comenzar con chismes mientras se dirigía hacia la salida del aeropuerto.

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La artista reiteró que su hijo está feliz y que ambos padres han manejado la situación de la mejor manera posible. Insistió en que tiene suficiente amor para dedicar a Río, sin entrar en detalles sobre su vida amorosa futura. Ferrer mantuvo un tono sereno al afirmar que todo marcha bien para su familia.

Origen del anuncio de separación

La separación de la pareja se hizo pública a mediados de septiembre de 2026. En ese momento, Ferrer publicó un mensaje en sus redes sociales confirmando la decisión de tomar caminos separados. Agradeció los años y momentos importantes compartidos junto a J Balvin sin revelar razones específicas.

La modelo aseguró en aquel entonces que la decisión se había tomado desde el amor y el respeto mutuo. La prioridad de ambos permaneció siendo el acompañamiento de su único hijo. J Balvin no ha dado declaraciones públicas adicionales sobre el tema desde el anuncio oficial de la ruptura.

Historial de la pareja musical

Valentina Ferrer y J Balvin se conocieron durante la grabación del videoclip de la canción Sigo Extrañándote. La pareja mantuvo una relación romántica durante varios años antes de la llegada de su hijo. Río nació en junio de 2021, consolidando el vínculo familiar de la dupla.

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Desde el anuncio de la separación, Ferrer ha reiterado públicamente que mantienen una buena relación. El compromiso principal de la modelo es el bienestar de su hijo Río. La familia continúa priorizando la estabilidad emocional del niño sobre cualquier otra consideración pública o mediática.