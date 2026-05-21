Valentina Mor, la influenciadora relacionada con robos a extranjeros en Medellín, es nuevamente capturada con dinero y objetos probablementes hurაკados

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró capturar a Valentina Mor, quien ha sido investigada por delitos como robos a turistas extranjeros tanto en Medellín como en Cartagena. Durante el operativo, la mujer portaba documentos y dinero en efectivo pertenecientes a un ciudadano estadounidense, y se presume que hurtó varios artículos, como dinero en efectivo, ropa y electrodomésticos.

Una influenciadora conocida como Valentina Mor , a quien las autoridades le seguían la pista desde hace varios meses, fue nuevamente capturada por presuntamente drogar y robar sistemáticamente a extranjeros en Medellín .

El operativo, cuyos resultados fueron informados este jueves, fue realizado por agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el barrio Laureles, en donde irrumpieron en una vivienda en la que vivía la creadora de contenido. Le puede interesar: Extraña desaparición de un europeo en Ituango: ¿por qué dicen que estaba en el corregimiento El Aro?

A la mujer las autoridades la investigaban por estar presuntamente asociada a varios hurtos cometidos a turistas tanto en Medellín como en Cartagena. El caso más sensible ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando una patrulla de la Policía sorprendió a la influenciadora portando los documentos de un ciudadano estadounidense y dinero en efectivo.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, sostuvo que las autoridades tendrían material probatorio que apunta a que la mujer usaba sustancias tóxicas para poner en un estado de indefensión a sus víctimas. Esta es la misma mujer que hace poco se burlaba de las autoridades en sus videos, posando incluso con dinero en efectivo y que hasta fue encontrada en medio de otro operativo junto a un bandido extraditable que fue capturado hace unos días.

Durante el operativo llevado a cabo en Laureles en una vivienda arrendada a través de un aplicativo de rentas cortas, fueron encontrados elementos que muy posiblemente habrían sido hurtados a extranjeros. Según precisó la Policía, entre estos elementos estaría un millón de pesos en efectivo, 3.000 dólares, gafas y relojes de varias marcas.

Valentina Mor, identificada como Valentina Velásquez, ya había sido capturada a comienzos de este mes tras ser relacionada con el hurto a un ciudadano originario de un país extranjero en el barrio Colón, donde la víctima denunció movimientos irregulares en sus cuentas bancarias. La influenciadora quedó en libertad, pero las autoridades la mantuvieron bajo vigilancia y pudieron volver a ponerla tras las rejas.

La mujer ya fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en las próximas horas será presentada ante un juez





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Valentina Mor Influenciadora Drogar Robó Extranjeros Medellín Barrio Laureles Puerto De Víveres

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Policía Metropolitana de Cartagena garantiza seguridad en partidos de Copa Libertadores y semifinales del BetPlay-ILa Policía Metropolitana de Cartagena ha anunciado un dispositivo de seguridad amplio para garantizar el orden durante las jornadas futbolísticas programadas para este miércoles y jueves en la ciudad, incluyendo el partido de Copa Libertadores entre Junior y Sporting Cristal y el compromiso entre Real Cartagena y Barranquilla FC por las semifinales del Torneo BetPlay-I 2026.

Read more »

¡Cayó alias 'El Zarco'! Señalado de múltiples atracos a puntos multiservicios en CaliLa Policía le seguía el rastro por una serie de millonarios robos a mano armada que superan los 70 millones de pesos.

Read more »

Respuesta de las autoridades a víctima de apartamentero en Bogotá es que “se equivocó de casa”Los robos a viviendas en el sector suelen superar los 200 millones de pesos.

Read more »

Capturaron a 'Valentina Mor', señalada de robar a turistas extranjeros en Medellín y CartagenaCapturaron en el barrio Laureles a una reconocida influenciadora que, detrás de su pantalla, presuntamente se dedicaba a robar turistas extranjeros.

Read more »