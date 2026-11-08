Valery Rubio conquista bronce en lucha playa en Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Colombia suma 23 medallas olímpicas juveniles con el bronce de Valery Rubio en lucha playa y diploma de Wanda Arizala en atletismo durante Dakar 2026.

La luchadora colombiana Valery Rubio aseguró la medalla 23 en la historia de Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud, aportando el tercer metal de la delegación en la presente edición que se celebra en Dakar, Senegal. Esta victoria representa un hito histórico para la disciplina, ya que Rubio se convirtió en la primera atleta en obtener un podio para la lucha playa en el contexto olímpico juvenil tras superar una competencia ajustada en la categoría de 45 kilogramos. La consagración de Rubio se suma a los logros previos de Emanuel Otálvaro en tenis de mesa y Alejandro Gutiérrez en ecuestre, consolidando una participación significativa para el país en África.

Historial histórico de medallas juveniles

El rendimiento actual de Colombia en estas justas se inserta en un registro consolidado que comenzó en Singapur 2010, continuó en Nanjing 2014 y culminó en Buenos Aires 2018 con un balance general de 8 oros, 7 platas y 8 bronces. La nueva conquista de la bogotana Valery Rubio eleva el conteo de platas nacionales a 9 y de bronces a 9, consolidando su posición como un pilar fundamental del deporte juvenil colombiano en los últimos ciclos olímpicos. Este logro específico marca la primera vez que Colombia alcanza el podio en la especialidad de lucha playa, abriendo una nueva vía de clasificación y reconocimiento para futuras ediciones.

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Ruta competitiva de Valery Rubio

La trayectoria de Valery Rubio en el torneo de los 45 kilogramos fue intensa y requería precisión táctica ante rivales de distintas nacionalidades. Rubio inició su campaña en el grupo C con victorias contundentes ante Nname Brem de Guinea Bisáu, imponiéndose 3-0, y ante Kristin Iliyna de Bulgaria, con un marcador favorable de 3-1. Aunque enfrentó un revés ante la mexicana Karen Ríos con un resultado de 1-3, su desempeño anterior le permitió avanzar a las instancias decisivas. En las semifinales, la colombiana cedió ante la local Ndeye Khady Diatta con un marcador de 0-4, pero salvó su posibilidad de medalla al derrotar a Meriem Grib de Argelia 4-0, asegurando así el octavo bronce histórico de Colombia en estos Juegos.

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Otros triunfos y diplomas olímpicos

El éxito de la lucha se complementó con otras actuaciones destacadas, incluyendo la plata de Emanuel Otálvaro en tenis de mesa, quien perdió la final ante el japonés Ryuusei Kawakami, y la tercera posición de Alejandro Gutiérrez en ecuestre, quien completó su recorrido sin penalizaciones en 38.72 segundos. En el atletismo, Wanda Arizala logró el diploma olímpico al finalizar octava en los 100 metros vallas femeninos con un tiempo de 14.36 segundos, tras calificar a la final con 14.20 segundos. Arizala superó a competidoras como la francesa Anna Peeters, quien ganó su semifinal en 13.62 segundos, mientras que el oro final fue para la china Keyi Zhang con 13.17 segundos. Arizala se convirtió en la sexta colombiana en obtener Diploma Olímpico en Dakar 2026, uniéndose a Emanuel Otálvaro, Juan Esteban Garcés en skateboarding, Nicolás Kokidko en natación y Juan Esteban Sánchez en ciclismo de ruta.

Calendario de pruebas de atletismo

La delegación colombiana mantiene su foco en las pruebas de atletismo programadas para este lunes en Dakar. Michell Gómez disputará la segunda semifinal de los 400 metros vallas femeninos desde las 4:35 de la mañana hora de Colombia, buscando avanzar hacia los puestos de honores. Posteriormente, Ilsa Córdoba tomará la pista a las 11:06 de la mañana para medirse a otras nueve atletas en la final del lanzamiento de jabalina femenino. Estas competencias representan la continuación del esfuerzo colectivo por maximizar los resultados en las disciplinas de campo y pista, manteniendo viva la esperanza de nuevas medallas para el equipo nacional.