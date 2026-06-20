Valle de Aburrá implementa Ley Seca por elecciones del 21 de junio

Los diez municipios del Valle de Aburrá, incluida Medellín, aplicarán Ley Seca desde la tarde del sábado 20 hasta el mediodía del lunes 22 de junio para garantizar la seguridad durante las elecciones. Además se restringirá el parqueo de vehículos pesados y mudanzas.

Con motivo de la jornada electoral que se llevará a cabo este domingo 21 de junio en Colombia, los municipios del Valle de Aburrá implementarán la medida de Ley Seca como parte de las acciones dispuestas para garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de las votaciones.

Esta restricción comenzará a regir desde las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio. Durante este período quedará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos comerciales y en espacios abiertos al público.

La medida aplicará de manera uniforme en los diez municipios que conforman el Valle de Aburrá: Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa. Además de la Ley Seca, se ha establecido la restricción en el mismo horario del parqueo de vehículos pesados en las proximidades de entidades clave como estaciones de Policía y sedes gubernamentales.

También se prohibirá transportar escombros o materiales de construcción, cilindros de gas, así como realizar mudanzas o acarreos dentro de la ciudad. Las autoridades recordaron que el incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones contempladas en la normatividad vigente.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía, comerciantes y propietarios de establecimientos para que respeten la medida y contribuyan al desarrollo de una jornada electoral tranquila y segura. El objetivo fundamental de la Ley Seca es contribuir a la preservación del orden público, prevenir situaciones que puedan afectar el proceso democrático y facilitar el trabajo de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad durante las elecciones.

Para facilitar la movilidad de los votantes hacia sus sitios de sufragio el domingo 21, el sistema Metro de Medellín operará de forma gratuita desde el inicio de su servicio hasta las 6:00 p.m. de ese día





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